Подропное описание: россиянам стали вдвое чаще блокировать подозрительные счета

Количество жалоб в ЦБ от россиян, которых фактически отключают от банковского обслуживания из-за того, что они попадают в его базу подозрительных операций и счетов, резко выросло. Пик обращений по поводу исключения из черного списка пришелся на июль-август этого года после вступления в силу закона о приостановлении переводов, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там также сообщили, что на долю жалоб о блокировке приходится 28% в категории «Мошенничество». По итогам девяти месяцев порядка 5,7 тыс. клиентов банков, по расчетам «Известий» на основании данных ЦБ, могли обратиться с просьбой убрать их данные из базы. В аналогичном периоде 2023-го таких было 2,9 тыс., то есть вдвое меньше. При этом, как заявили «Известиям» в Банке России, в большинстве случаев обратившимся отказывают в исключении из базы и восстановлении доступа к счетам. Чем это грозит и есть ли выход из этой ситуации — в материале «Известий».
Почему выросло количество жалоб на блокировку счетов
Если в целом количество жалоб потребителей финуслуг снизилось за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, то в отношении банков наблюдалась совершенно обратная картина. Как показывает статистика ЦБ, число обращений по поводу действий кредитных организаций резко выросло (на 18,3%) и составило 140,8 тыс. В регуляторе пояснили: это стало следствием существенного — на 93,5% — увеличения числа жалоб в категории «Мошенничество». Причем во многом это произошло из-за того, что выросло количество обращений по поводу блокировки счетов и карт после вступления в июле в силу закона № 161-ФЗ (о приостановке подозрительных переводов).
В основном обращения касаются исключения сведений о владельцах счетов из базы данных Банка России (содержит информацию о мошеннических операциях и получателях денег, так называемых дропах, которым переводятся похищенные средства. — Ред.), объяснили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там также сообщили, что на долю таких жалоб приходится 28% в общей массе обращений по тематике мошенничества. Правда, как отметили в ЦБ, встречаются и сообщения от заявителей, информации о которых нет в базе данных регулятора. Здесь речь может идти о случаях, когда человек не понял причину приостановки платежа, уточнили в Центробанке.
По итогам трех кварталов 2024-го, доля жалоб в категории «Мошенничество» составила 14,6% от общего количества. Получается, что более 5,7 тыс. человек попросили ЦБ убрать их из базы дропов, следует из расчетов «Известий». В 2023 году доля жалоб в категории «Мошенничество» занимала 9%, соответственно, можно предположить, что 2,9 тыс. обращались из-за включения в реестр ЦБ. То есть численность жалоб на попадание в базу и последующую блокировку счетов удвоилась.
Напомним, что вступивший в силу 25 июля закон обязывает банки приостанавливать на два дня переводы граждан, если возникают подозрения в том, что трансакцию люди осуществляют под воздействием других лиц. При этом счета, на которые должны были поступить деньги, и их владельцы заносятся в специальную базу ЦБ. Последствия для таких вольных или невольных (часто граждан и их счета используют втемную) «помощников» аферистов очень серьезные, поэтому они пытаются добиться исключения себя из черных списков.
Как сообщили «Известиям» в ЦБ, пик обращений граждан на блокировку пришелся на конец июля и август, но в ноябре их количество снизилось на четверть по сравнению с максимальными значениями.
— По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения — основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества, — заявили в Центробанке.
Чем грозит россиянам попадание в базу ЦБ
Последствия для граждан, которые угодили в базу ЦБ, чрезвычайно серьезные, отмечают эксперты.
— Фактически объявленный дропером клиент лишается дистанционного банковского обслуживания. Его счета, карты, приложения и личные кабинеты в онлайне блокируются во всех кредитных организациях. Снять свои деньги он сможет, только лично обратившись в отделение и доказав законность происхождения средств, — напомнила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
По словам эксперта, такой гражданин вряд ли сможет заново открыть счет или попытаться воспользоваться услугами банка, где не обслуживался.
— Присутствие в базе означает его неблагонадежность. Естественно, в этом контексте не может быть и речи о кредитовании такого клиента, — отметила она.
Также, обращает внимание Евгения Лазарева, наличие записи в базе дроперов потенциально открывает перспективы для уголовного преследования. Пока официально в УК РФ нет статей за дроперство, МВД только подготовило соответствующий законопроект, однако правоприменительная практика показывает, что эта деятельность квалифицируется сразу по нескольким статьям. И в последнее время их чаще начали использовать в отношении людей, через чьи счета переводят похищенные средства.
При этом, как подчеркнула коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова, попасть в базу дропов могли не только добровольные «помощники» аферистов, но и случайные потребители финуслуг из-за некачественных фидов (данные по каждой зафиксированной операции), передаваемых отдельными банками. Но на сегодня на законодательном уровне четко не определен механизм исключения из списка ЦБ добросовестных клиентов, которые оказались там по ошибке, подчеркнула она.
— Велика вероятность, что по причине несовершенства алгоритмов банковской системы под ограничения могло попасть значительное количество добросовестных граждан. Об этом может свидетельствовать и приведенная статистика ЦБ, которая характеризуется резкой динамикой показателей в течение нескольких месяцев, — согласился адвокат Адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Роман Бубнов.
По его мнению, после массовых жалоб на действия по отключению от обслуживания кредитные организации должны были скорректировать свою деятельность в этом направлении.
— Аналитическая работа при рассмотрении обращений клиентов и предоставление ими документов, подтверждающих добросовестность, могли также существенно повлиять на ситуацию, — считает юрист.
И судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев подчеркнул, что признаки подозрительности охватывают достаточно широкий круг операций, поэтому часть людей может попасть в базу по ошибке. Банкам необходимо более тщательно взаимодействовать со своими клиентами.
— В то же время для мошенников сформировавшаяся практика блокировок, разумеется, не является значительным препятствием. Они уже нашли альтернативные пути, в том числе и использование курьеров для перевода или обналичивания средств, что снижает необходимость привлечения дропов в трансакциях, — сказал эксперт.
Что делать, если ЦБ отказал в исключении из базы дропов
Отказ ЦБ в удовлетворении обращений клиентов для исключения их из базы дропов оставляет для людей только одну возможность — отстаивать свою репутацию в суде, рассказал Роман Бубнов.
— Одним из сильных аргументов в данном случае может быть отсутствие у банка информации о возбужденном уголовном деле по факту совершения дистанционного хищения, в котором фигурирует банковская карта истца, — сообщил юрист.
Он должен будет доказывать и убеждать суд в том, что обвинения в дроперской деятельности безосновательны или его счет использовался злоумышленниками без его деятельного участия и осведомленности, прокомментировала Евгения Лазарева. Но, отметила она, судебное производство — это процесс состязательный и не факт, что суд удастся убедить.
Ситуация осложняется еще и тем, что основной возраст дропов в России составляет от 14 лет до 21 года, об этом на днях заявил директор департамента информбезопасности ЦБ Вадим Уваров, обратила внимание правозащитник. Подростки не относятся серьезно к своим финансовым операциям, тем более они не будут обращаться в Центробанк и суд с жалобами на блокировку.
— Может получиться так, что в перспективе существенная часть молодых людей будет отрезана от банковских услуг. Сроки хранения сведений в базе дропов не регламентированы. В таких условиях будет не только снижаться качество жизни этих молодых людей, но и есть риск их интенсивной криминализации, — предположила Евгения Лазарева.
И объяснила, что даже если им удастся избежать уголовного преследования, потенциальных работодателей неизбежно смутит невозможность открыть счет в банке. Останется только возможность работать в серой зоне.