Подропное описание: россиянам стали вдвое чаще блокировать подозрительные счета

Количество жалоб в ЦБ от россиян, которых фактически отключают от банковского обслуживания из-за того, что они попадают в его базу подозрительных операций и счетов, резко выросло. Пик обращений по поводу исключения из черного списка пришелся на июль-август этого года после вступления в силу закона о приостановлении переводов, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там также сообщили, что на долю жалоб о блокировке приходится 28% в категории «Мошенничество». По итогам девяти месяцев порядка 5,7 тыс. клиентов банков, по расчетам «Известий» на основании данных ЦБ, могли обратиться с просьбой убрать их данные из базы. В аналогичном периоде 2023-го таких было 2,9 тыс., то есть вдвое меньше. При этом, как заявили «Известиям» в Банке России, в большинстве случаев обратившимся отказывают в исключении из базы и восстановлении доступа к счетам. Чем это грозит и есть ли выход из этой ситуации — в материале «Известий».