Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году

Второе условие — не менее 15 лет страхового стажа. Его начисляют не только за официальное трудоустройство, но и за военную службу, декретный отпуск и т. п. Выйти на пенсию досрочно можно за работу в сложных или вредных условиях, а также за длительный трудовой стаж. Льготы положены и многодетным матерям. Но и в этом случае накопление ИПК обязательно.