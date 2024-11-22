Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году

В течение 10 лет до 2028 года возраст выхода на пенсию вырастет с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 и 65 лет соответственно. Помимо этого, необходимо соблюсти ряд требований. Первое — накопить минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году понадобится 30 ИПК. При этом за год беспрерывной работы можно получить максимум 10 ИПК.
Второе условие — не менее 15 лет страхового стажа. Его начисляют не только за официальное трудоустройство, но и за военную службу, декретный отпуск
«Узнать, имеете ли вы право выйти на пенсию в 2025 году, а также рассчитать предполагаемый размер выплат, можно на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России», — подытожил Виноградов.