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Названы обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Источник: © РИА Новости

В течение 10 лет до 2028 года возраст выхода на пенсию вырастет с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 и 65 лет соответственно. Помимо этого, необходимо соблюсти ряд требований. Первое — накопить минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году понадобится 30 ИПК. При этом за год беспрерывной работы можно получить максимум 10 ИПК.

Второе условие — не менее 15 лет страхового стажа. Его начисляют не только за официальное трудоустройство, но и за военную службу, декретный отпуск и т. п. Выйти на пенсию досрочно можно за работу в сложных или вредных условиях, а также за длительный трудовой стаж. Льготы положены и многодетным матерям. Но и в этом случае накопление ИПК обязательно.

«Узнать, имеете ли вы право выйти на пенсию в 2025 году, а также рассчитать предполагаемый размер выплат, можно на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России», — подытожил Виноградов.