Московская биржа сообщила о сокращении разгонов цен на акции

В 2024 году число дискретных аукционов на Московской бирже сократилось более чем в четыре раза, а число введенных мер по ограничению ценового коридора — почти в два раза, рассказал РБК управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин. И дискретные аукционы, и ограничения ценовых коридоров — меры, которые вводятся площадкой при сильных, необоснованных скачках цен на акции и депозитарные расписки.
«Количество случаев дестабилизации в 2024 году существенно сократилось. Если в 2023 году биржа вводила 149 мер по ограничению ценового коридора и провела 421 дискретный аукцион, то с января по 20 ноября 2024 года было введено всего 86 мер по ограничению ценового коридора и проведено 100 дискретных аукционов», — привел данные Блохин. В октябре 2024 года было зафиксировано только два случая дестабилизации цен, что является минимальным месячным значением с мая 2023 года, добавил топ-менеджер Мосбиржи.
Дискретный аукцион — специальный режим торгов, при котором сделки проходят через центрального контрагента. Он заменяет приостановку торгов в условиях аномальных скачков цен на бумаги.
Ограничение ценовых коридоров на бирже — это механизм, который предотвращает неконтролируемое резкое изменение цен бумаг. Для некоторых активов устанавливаются диапазоны движения цен, выход за границы которых невозможен.
В прошлом году площадка, напротив, фиксировала существенный рост попыток разогнать цены на активы. Так, в третьем квартале было 63 случая дестабилизации цен на акции и расписки, в то время как за весь 2022 год — только 13 таких эпизодов. Рост числа дестабилизаций площадка тогда объясняла «ужесточением критериев определения фактов дестабилизации».
Как за год изменилась ситуация
Динамику 2024 года Блохин оценивает как позитивную. «Она стала возможна благодаря эффективному взаимодействию регулятора, Московской биржи и участников рынка», — пояснил он. Площадка «постоянно ведет анализ появления новых практик недобросовестного поведения» и «разрабатывает меры реагирования на них», подчеркнул Блохин. Одновременно биржа превентивно работает с эмитентами, уточнил топ-менеджер: это работа по повышению ликвидности, привлечению маркетмейкеров, обеспечению раскрытия информации и аналитического покрытия.
При этом в Банке России обратили внимание на увеличение числа жалоб на манипуляции на рынке. «Наиболее растущий сегмент, который мы видим, это жалобы на манипулирование», — сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, комментируя результаты работы с жалобами в январе—сентябре 2024 года. Причем большое количество жалоб было связано с одними и теми же эпизодами, но их рассматривали с разных углов, указал Мамута. По данным ЦБ, в январе—сентябре было подано 4,8 тыс. жалоб в отношении субъектов рынка ценных бумаг, что на 17% выше, чем в январе—сентябре 2023 года.
«Мы со своей стороны замечаем появление, с одной стороны, новых цивилизованных функций в инфраструктуре, позволяющих пресекать манипуляции рынком и снижать этот риск, а также формирование пула долгосрочных инвесторов, для которых акции — это больше инструмент формирования капитала, нежели вариант для спекуляций», — говорит управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.
Все «разгоны» акций (то есть резкие, необоснованные движения цен на бумаги) стали слишком заметны, особенно для ЦБ, который системно выявляет такие эпизоды, продолжает Целищев. «Последствия, включающие большие штрафы, отзывы аттестатов и лицензий, а в некоторых случаях административное и уголовное преследование, безусловно, являются эффективными сдерживающими факторами», — говорит эксперт, указывая, что сами профучастники, работающие на рынке, внутри себя также выстраивают системы противодействия недобросовестным практикам.
Но летом 2024 года эксперты обращали внимание на «разгоны» акций в третьем эшелоне (в нем торгуются низколиквидные бумаги с низким объемом акций в свободном обращении — free-float). Котировки отдельных бумаг росли на 60%, указывали аналитики «Альфа-Инвестиций». Этот процесс они связывали с тем, что спекулянты могли уйти в третий эшелон в отсутствие интересных идей для заработка в голубых фишках (наиболее ликвидные акции с высоким free-float).