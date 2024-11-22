Московская биржа сообщила о сокращении разгонов цен на акции

При этом в Банке России обратили внимание на увеличение числа жалоб на манипуляции на рынке. «Наиболее растущий сегмент, который мы видим, это жалобы на манипулирование», — сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, комментируя результаты работы с жалобами в январе—сентябре 2024 года. Причем большое количество жалоб было связано с одними и теми же эпизодами, но их рассматривали с разных углов, указал Мамута. По данным ЦБ, в январе—сентябре было подано 4,8 тыс. жалоб в отношении субъектов рынка ценных бумаг, что на 17% выше, чем в январе—сентябре 2023 года.