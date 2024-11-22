Индекс Мосбиржи, акции «Магнита» и ослабление рубля: дайджест

На вечерних торгах снижение рынка акций продолжилось после появления новости о введении новых ограничений для ряда компаний финансового сектора со стороны США. Индекс страха RVI взлетел до максимумов с начала года. На минимуме индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, опускался до 2251,16 пункта (-1,8%). Ближе к концу торгов снижение прекратилось и индекс вышел в плюс. Индекс IMOEX2 завершил торги ростом на 0,99% — на уровне 2622,68 пункта.