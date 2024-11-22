Индекс Мосбиржи, акции «Магнита» и ослабление рубля: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в четверг, 21 ноября, показывал преимущественно негативную динамику на фоне общих негативных настроений инвесторов и усиления геополитических рисков. Основную сессию индекс Мосбиржи завершил снижением на 1,09% — до 2568,6 пункта.
На вечерних торгах снижение рынка акций продолжилось после появления новости о введении новых ограничений для ряда компаний финансового сектора со стороны США. Индекс страха RVI взлетел до максимумов с начала года. На минимуме индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, опускался до 2251,16 пункта (-1,8%). Ближе к концу торгов снижение прекратилось и индекс вышел в плюс. Индекс IMOEX2 завершил торги ростом на 0,99% — на уровне 2622,68 пункта.
Среди акций, входящих в основной индекс Мосбиржи, в лидерах роста по итогам торгов оказались бумаги «Магнита», прибавившие 3,5%. В плюсе закрылись также акции «Сургутнефтегаза» (+2,95%), «Аэрофлота» (+2,7%), «Фосагро» (+2,2%) и «Роснефти» (+2,2%).
В минусе закрылись привилегированные акции «Транснефти» (-4,6%) после сообщения о том, что комитет Госдумы одобрил повышение налога на прибыль для компании до 40% на шесть лет. Подешевели также бумаги ММК (-3,2%), МКБ (2,3%), «Ростелекома» (-2%) и «Самолета» (-1,9%).
Среди лидеров падения на рынке были бумаги лесопромышленной группы «Сегежа». В ходе торгов бумаги дешевели на 21,5%, но к концу дня падение сократилось до 15,4%. Московской бирже пришлось провести дискретный аукцион в связи с резким падением цены бумаг более чем на 20%.
Совет директоров лесопромышленной группы «Сегежа» принял решение провести допэмиссию акций из расчета ₽1,8 за бумагу. Компания планирует привлечь до ₽101 млрд по закрытой подписке в пользу группы АФК «Система» и «ряда внешних инвесторов». Деньги направят на погашение задолженности. Заявленная допэмиссия может привести к сильному размытию доли акционеров, однако она позитивна с точки зрения долговой нагрузки компании, сообщила эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
Давление на рынок акций оказывают геополитическая и фискальная неопределенность, новые санкции против российского финансового сектора, а также инфляция, рассказала Людмила Рокотянская.
Индекс Мосбиржи закрылся примерно на 1% выше предыдущих минимумов, и фиксация позиций перед выходными может привести к обновлению локальных минимумов, полагает директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Уровни поддержки по индексу Мосбиржи находятся в диапазоне 2550 — 2540 пунктов, добавил он.
Акции «Магнита»
Акции «Магнита» по итогам торгов подорожали на 3,58%, до ₽4582,5, показав лучший результат в составе индекса Мосбиржи.
«Повышенный спрос, вероятно, связан с ожиданиями дивидендов. Судя по отчету РСБУ за девять месяцев, средства на балансе компании есть», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Но он указал, что дивидендная политика «Магнита» непрозрачная, так что точный размер выплат неизвестен. На основе цен на срочном рынке Карпунин подсчитал, что участники рынка рассчитывают, что до марта в акциях компании возможен дивидендный гэп около ₽375 (8,2% от текущих уровней).
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал, что в краткосрочной перспективе акции «Магнита» по инерции могут продолжить рост — техническое динамическое сопротивление в рамках нисходящего тренда уже подходит к ₽4700. Целевая цена брокера по бумагам установлена на уровне ₽6700, что на 46,2% выше уровня закрытия торгов 21 ноября.
Ослабление рубля
Курс юаня впервые с октября 2023 года поднялся выше ₽13,9, прибавив по итогам торгов 0,94%, до ₽13,95. Декабрьский фьючерс на доллар вырос на 0,2%, до ₽101 326, что соответствует курсу на уровне ₽101,33. Декабрьский фьючерс на евро снизился на 0,06%, до ₽105 949, что соответствует курсу на уровне ₽105,95. Курс доллара ЦБ на 22 ноября установлен на уровне ₽100,6798.
«Фундаментально против рубля играют жесткая геополитика, дефицит юаневой ликвидности и рост ставок денежного рынка, замедление потоков экспорта и восстановление механизмов импорта, ралли глобального доллара и взлет индекса DXY на максимумы года, выше 107 пунктов», — перечислил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Он считает, что в пятницу вероятна стабилизация и остановка падения нацвалюты на фоне локального послабления и снижения геополитической риск-премии в российских активах. Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова указала, что ближайшее сопротивление для биржевого юаня находится у ₽14,03.
Ведущий аналитик Freedom Finance Globalв Наталья Мильчакова ожидает, что в пятницу курс юаня на Мосбирже будет в диапазоне ₽13,7−14,2, а доллар на внебиржевом рынке может проторговаться в интервале ₽100−102, а евро — ₽105−107.
На следующей неделе экспортерам в рамках ноябрьского налогового периода предстоит исполнить обязательства перед бюджетом, что увеличит предложение валюты на рынке и несколько поддержит рубль, добавил Михаил Зельцер.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽99,95, продать — по ₽98,5;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽100, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,85, продать — по ₽105;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,9, продать — по ₽104,5.
Самые дешевые юани:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,4, продать — по ₽14,1;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,45, продать — по ₽14,05.
Корпоративные события
«ТКС Холдинг». Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Совет директоров рекомендовал выплатить по итогам девяти месяцев 2024 года по ₽92,5 на одну акцию. Это дает около 3,6% дивдоходности.
Банк «Санкт-Петербург». Отчетность по МСФО за девять месяцев 2024 года.
«Куйбышевазот». ВОСА. В повестке вопрос дивидендов по результатам девять месяцев 2024 года.
«Займер». Заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за девять месяцев 2024 года.
«Диасофт». Заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за девять месяцев 2024 года.
Другие важные события
Globaltrans проведет делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи.
Последний день торгов расписками Veon на Euronext Amsterdam.
Германия: ВВП за третий квартал — 10:00 мск.
Германия: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности в ноябре — 11:30 мск.
Еврозона: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности в ноябре — 12:00 мск.
США: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности от Markit в ноябре — 17:45 мск.
США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в ноябре — 18:00 мск.
США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2606,14 (-1,09%).
Индекс РТС: 803,7 (-1,54%).
S&P 500: 5948,7 (+0,53%).
Dow Jones Industrial Average: 43 870,35 (+1,06%).
NASDAQ Composite: 18 972,42 (+0,03%).