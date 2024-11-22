Игристый настрой: в РФ отметят Новый год с российским шампанским

Россияне на Новый год будут пить преимущественно российское шампанское, выяснили «Известия», опросив ведущих продавцов, производителей и импортеров вин. С начала года продажи отечественного игристого постоянно растут, этот показатель в некоторых компаниях уже составил до 50%, но еще не достиг пика, сообщили представители бизнеса. Чтобы избежать новогоднего дефицита, торговые сети уже увеличили запасы игристого.
Лучшее российское шампанское
Для всех производителей игристых вин в РФ и для дома шампанских вин «Новый Свет» новогодние праздники — «горячий сезон», рассказали «Известиям» на крупнейшем предприятии по производству игристого по классическому методу. При этом там отметили, что в последнее время фиксируют рост продаж именно отечественного шампанского. Как объяснили производители, этому способствовали меры господдержки винной отрасли, промоакции «Дни российских вин», развитие винного туризма и появление большого количества новых виноделен.
— Традиционно ожидаем высокий спрос на коллекцию российского шампанского, выдержанного «Новый Свет», в которую входят знаменитые красные игристые вина брют и полусладкое красное «Новый Свет. Каберне Совиньон». Тем более красный брют «Новый Свет. Каберне Совиньон» становится всё популярнее у потребителей. В уходящем году это вино было удостоено трех золотых медалей на международных профессиональных конкурсах, — рассказали в компании.
Кроме того, там отметили, что перед Новым годом растет спрос на вина, созданные только из одного сорта винограда. Покупатель стал более продвинутым в вопросе винодельческих трендов, многое знает, например, об автохтонных сортах Крыма, отметили в пресс-службе «Нового Света».
С учетом этих тенденций фаворитом считается экстра брют белое «Новый Свет. Кокур», созданное из аборигенного сорта винограда, подчеркнули в компании.
На вопрос «Известий» о преимуществах отечественного игристого перед импортным в компании отметили, что производство и продажа российского шампанского имеют четкое регулирование на государственном уровне.
— Российское шампанское производится только из винограда, выращенного на территории РФ, что гарантирует высокое и стабильное качество продукта. Преимущество российского шампанского перед импортным — его сравнительно низкая цена, а также его постоянное наличие на полках, — рассказали в «Новом Свете».
В организации Ladoga продажи российского игристого выросли на 50% по итогам девяти месяцев. А общерыночные продажи этого напитка по итогам за тот же период выросли на 6%, отметил президент компании Вениамин Грабар.
По его словам, игристое — довольно консервативная категория: оно всё еще остается обязательным атрибутом в случае торжеств, подарков, и здесь потребителю поменять категорию сложнее всего.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отметил, что продажи игристого вина в РФ за десять месяцев 2024-го в количественном выражении выросли на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
— Игристые вина и шампанское становятся всё более популярными у нас в стране. Их потребление постепенно выходит за рамки праздничных событий. Эти вина всё чаще покупают для повседневного употребления, что подтверждает стабильный рост спроса в последние годы. Несмотря на повышение цен, объемы продаж продолжают увеличиваться, особенно перед Новым годом, — пояснил представитель бизнеса.
По его словам, в последние годы российское шампанское выбирают для корпоративных подарков государственные и частные компании. Причина не только в более выгодной цене, но и в повышающемся качестве и популярности российского вина. В 2024 году спрос на отечественные игристые вырос примерно на 27% в натуральном выражении по сравнению с 2023-м, хотя ноябрь, традиционно пиковый месяц продаж, еще не завершился, отметил Александр Липилин.
— Изменения в регулировании в 2024 году значительно отразились на стоимости игристых вин. Напитки из недружественных стран подорожали примерно на 40%, из дружественных — на 20−25%. Российское игристое также выросло в цене, но по-прежнему остается более доступным, чем импортные аналоги, — сказал Александр Липилин.
Он также заметил, что в целом в этом году примерно 70−80% корпоративных клиентов выбирают именно отечественный алкоголь для подарков. По сравнению с прошлым годом спрос на эту продукцию вырос до 50−60%.
Цены на игристое
Metro увеличила запасы шампанского и игристых вин по сравнению с предыдущими годами, рассчитывая на три-четыре месяца активных продаж, сообщила «Известиям» руководитель направления закупок вина компании Татьяна Ястребова.
— Ожидаем активный сезон, так как видим, что покупательская активность уже увеличилась в сегменте игристых вин и шампанского. Наибольшим спросом у нас пользуются такие напитки в ценовом диапазоне от 700 до 1,5 тыс. рублей. Кроме классических фаворитов, таких как Prosecco, Brut, Cava и Crémant, наблюдается рост интереса к российским игристым винам, объемы продаж которых увеличиваются с каждым годом, — пояснила она.
По ее словам, в этом году компания составила рейтинг российских вин, выделив игристые напитки в различных ценовых категориях, представленные на полках торговой сети, чтобы покупателям было проще ориентироваться.
— В преддверии высокого сезона торговая сеть «Пятерочка» сформировала запасы игристых вин вполовину больше среднемесячного стока 2024-го, что на 30−35% больше прошлогодних запасов. В этом году наблюдается переключение покупательского спроса на такие напитки отечественного производителя, предпочтение отдается продукции среднего ценового сегмента, — рассказали в пресс-службе X5 Group.
Там также отметили, что в 2023-м у граждан РФ популярностью пользовались игристые вина, которые относятся к низкому ценовому сегменту. Такие напитки в жестяных банках не утратили популярности и в 2024-м, на них также ожидается повышенный спрос в высокий сезон, сообщили в компании.
«Магнит» в этом году на 15% увеличил запасы шампанского и игристых вин в сети к предпраздничному сезону, рассказали «Известиям» в пресс-службе торговой сети. В ассортименте превалируют российские шампанское и игристые вина, которые традиционно пользуются большим спросом у потребителей. В этом году, как и в прошлом, самые популярные у покупателей — игристые вина средней ценовой категории, добавили в компании.
Там также ожидают еще больший рост спроса на отечественную продукцию и увеличение доли российских игристых вин в продажах.
— В среднем в крупных розничных сетях представлено от 27 до 303 разновидностей игристых и шампанских вин в зависимости от формата магазина. Предложение этого года по разнообразию позиций сопоставимо с 2023-м. Основную долю на полках магазинов занимает российское игристое — на него приходится более 40% ассортимента этой категории напитков, оставшуюся долю занимают игристые вина из Италии, Испании, Франции, Португалии, ЮАР, Чили, Венгрии, Грузии, Армении и Германии, — сообщил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
По его словам, сейчас наблюдается растущий интерес потребителей к отечественным новинкам и уже известным брендам игристого. В объеме продаж лидирует именно российская продукция, отметил он.
При этом у зарубежных марок также есть свой потребитель — на долю импортного игристого вина пока приходится до трети объема продаж ежегодно. Цены на импортные напитки в текущем году индексировались с учетом повышения ввозных пошлин, уточнил представитель бизнеса.
В среднем минимальная стоимость импортного игристого из европейских стран составляет 350 рублей за бутылку, тогда как минимальная цена на отечественные напитки на 31% ниже, уточнили в АКОРТ. Наши напитки выигрывают конкуренцию и здесь.