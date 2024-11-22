Игристый настрой: в РФ отметят Новый год с российским шампанским

По его словам, в последние годы российское шампанское выбирают для корпоративных подарков государственные и частные компании. Причина не только в более выгодной цене, но и в повышающемся качестве и популярности российского вина. В 2024 году спрос на отечественные игристые вырос примерно на 27% в натуральном выражении по сравнению с 2023-м, хотя ноябрь, традиционно пиковый месяц продаж, еще не завершился, отметил Александр Липилин.