Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию

Единственным фактором, который может снизить инфляцию в России в нынешних условиях, выступает расширение предложения. К такому выводу пришли экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов в статье «Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост» (РБК ознакомился с препринтом). Так как ускорение роста цен произошло из-за «сдвига в структуре производства» в 2022—2024 годах и связанной с ним разбалансировки спроса и предложения, ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) лишь в ограниченной мере влияет на динамику цен, аргументируют они.
В результате у властей есть выбор: либо добиться ценовой стабильности путем полной остановки экономического роста, либо смириться с темпами инфляции, превышающими ориентир (таргет) 4% на горизонте ближайших трех—пяти лет, при все-таки положительной динамике ВВП, считают экономисты.
Раскручивание инфляционной спирали
Нынешний период ужесточения денежно-кредитной политики является наиболее продолжительным и наиболее жестким в современной российской истории, если рассматривать реальную процентную ставку (держится в среднем на уровне 9,8% с декабря 2023 года), указывают экономисты РАН. Однако это не приносит желаемого результата.
«В предыдущие периоды ускорения инфляции повышение процентных ставок сопровождалось достаточно быстрым замедлением роста цен, однако, как мы видим, в настоящее время этого не происходит», — констатировали они. По состоянию на 18 ноября темпы годовой инфляции достигли 8,68%, сообщало Минэкономразвития.
Ключевое отличие нынешней ситуации — отсутствие реакции валютного курса на изменение процентных ставок и напряжение на рынке труда, которое провоцирует рост зарплат и потребительского спроса (на это динамика ставок повлиять не может). Кроме того, высокий спрос в экономике поддерживают увеличивающиеся государственные расходы — как на нужды специальной военной операции, так и на реализацию национальных целей, указано в статье.
Экономисты РАН сделали вывод о появлении в экономике механизма «инфляционной спирали», который выглядит следующим образом:
Льготные программы корпоративного кредитования, рост занятости и масштабные бюджетные расходы подстегивают кредитование населения и увеличение спроса.
В последнее время появилась сильная корреляция между индексом потребительских цен и уровнем безработицы, которой раньше не наблюдалось, указывают авторы статьи. Это говорит о проинфляционном влиянии сложившейся напряженности на рынке труда.
Рост кредитования и бюджетных расходов ускоряет рост цен, что приводит к реакции ЦБ в виде повышения ключевой ставки и ужесточения мер макропруденциального регулирования.
В частности, с 1 февраля 2025 года для банков начнет действовать антициклическая надбавка, введение которой регулятор объяснял высокими темпами кредитования. Кроме того, ЦБ установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Увеличение процентных ставок еще больше подстегивает кредитование и инфляцию из-за ожидания дальнейшего роста ставок, о перспективе повышения которых сообщает ЦБ.
Регулятор не исключает повышения ключевой ставки на заседании 20 декабря, говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Однако сигнал на декабрьское заседание «не предопределяет» решение, которое будет приниматься исходя из «картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря». При отсутствии внешних шоков снижение ключевой ставки начнется в 2025 году, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Развилки экономической политики
По оценкам ИНП РАН, в сложившихся условиях повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт (п.п.) приводит к снижению инфляции лишь на 0,1 п.п., а потребительского спроса — на 0,2 п.п. В то же время повышение ставки на 1 п.п. негативно влияет на темпы прироста ВВП, сокращая их на 0,1 п.п., а также инвестиций — на 0,1 п.п., импорта — на 0,1 п.п. и доходов бюджета — на 0,2 трлн руб., оценили авторы статьи.
«До тех пор, пока повышение ключевой ставки не приведет к остановке экономического роста, низкие эластичности влияния ставки на инфляцию будут сохраняться», — указано в материале. При остановке роста произойдет «мгновенное устранение дисбалансов на рынке рабочей силы, товаров и услуг», считают экономисты.
При этом «очевидные признаки замедления темпов экономического роста» начали формироваться уже во второй половине 2024 года — под влиянием непосредственно жесткой денежно-кредитной политики и «относительного снижения бюджетного импульса» на ее фоне, следует из статьи. Ранее о возможной стагфляции экономики на этом фоне предупреждали экономисты ЦМАКП, о стагнации говорил и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
Текущую развилку экономической политики можно охарактеризовать следующим образом, указывают в ИНП РАН:
Достижение ценовой стабильности
Подавление инфляции до уровня таргета 4% возможно ценой «остановки экономического роста и появления бюджетной напряженности», говорится в статье. Осложняет это и финансовое положение нескольких отраслей экономики (в частности, добычи нефти и газа, электроэнергетики, транспорта), в которых рост цен в ближайшие годы будет существенно опережать уровень инфляции. В таких условиях достижение национальных целей развития в полном объеме окажется невозможным, считают экономисты.
Экономический рост при более высоком темпе инфляции
В этом сценарии сохранится инвестиционная активность, которая в конечном итоге должна привести к повышению производительности труда и росту предложения. При этом акцент должен смещаться от стимулирования спроса к стимулированию инвестиций, потому что только так может быть обеспечен рост предложения, который экономисты называют «единственным фактором», способным изменить ситуацию на внутреннем рынке и в конце концов снизить инфляцию.
«Ключевыми факторами ускорения роста цен стали сдвиг в структуре производства, произошедший в 2022—2024 годах, и связанная с ним разбалансировка спроса и предложения. Единственным фактором, который сможет изменить ситуацию на внутреннем рынке, должен стать рост предложения», — следует из статьи.
Балансировка рынка в таком сценарии может занять три—пять лет, оценивают экономисты. «На этот период было бы целесообразно использовать более мягкие таргеты по инфляции при разработке соответствующих программ снижения ее структурной компоненты», — считают в ИНП РАН. С учетом сложившегося дефицита на рынке труда, «безальтернативности по наращиванию государственных расходов», а также инвестиционных потребностей экономики равновесный уровень инфляции при необходимом росте на 2−3,5% составляет 6−7%, отмечают авторы статьи.
ЦБ вернется к обсуждению вопроса об изменении целевого уровня по инфляции в сторону его снижения, если нынешний таргет 4% будет достигнут на рубеже 2025−2026 годов, говорил ранее Заботкин.
Что говорят другие экономисты
Утверждение вроде «чтобы побороть инфляцию, нужно расширить предложение» такое же верхнеуровневое, как «чтобы побороть инфляцию, нужно меньшими темпами повышать цены», скептичен главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Обратная сторона расширения выпуска — это предъявление спроса на факторы производства, которые в дефиците, — достаточно посмотреть на уровень безработицы (2,4% по итогам сентября), отмечает экономист.
«На наш взгляд, правильный способ побороть инфляцию — это сделать так, чтобы совокупный спрос в экономике соответствовал структурным возможностям совокупного предложения (то, что принято называть потенциалом). Со стороны ЦБ — это жесткая ДКП, направленная на охлаждение спроса. Со стороны бюджета — это возвращение к параметрам бюджетного правила и соблюдение нулевого структурного баланса», — указывает он.
Необходимое условие борьбы с инфляцией — долгосрочное соответствие темпов роста спроса и производственных возможностей, говорит директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Однако чувствительность факторов предложения к изменению процентной ставки, даже при всех структурных изменениях, происходящих в России, ниже, чем чувствительность к ней спроса. «Поэтому в теоретической ситуации снижения ключевой ставки на фоне высокой инфляции я бы ожидал дальнейшего роста инфляции, а не наоборот», — отмечает Куликов.
При этом таргет — это в том числе инструмент управления ожиданиями, подчеркивает экономист: «Если таргет часто менять, привязка ожиданий к нему ослабится, даже если она и так не очень сильна. Это скорее негативно отразится на режиме денежно-кредитной политики». С ним солидарен главный макроэкономист УК «Ингосстрах — Инвестиции» Антон Прокудин. По его мнению, повышать таргет нельзя, так как это приведет «к потере доверия к Банку России».
Ультражесткая денежно-кредитная политика снизит совокупное предложение, но только через три—пять лет (срок окончания инвестиционной фазы), прогнозирует Прокудин. При этом политика инфляционного таргетирования «вяло» влияла на инфляцию и в прошлом: более сильные эффекты были связаны с укреплением валютного курса вследствие роста цен на сырьевые товары — предметы российского экспорта. «Влияния на них у ЦБ нет», — заключает он.
Набиуллина на этой неделе заявляла, что Банк России находится в «переломной точке» в борьбе с инфляцией. По ее словам, в ближайшие месяцы можно ожидать замедления роста кредитного корпоративного портфеля, что приведет к замедлению инфляции. В ЦБ считают, что политика регулятора позволит снизить инфляцию до 4−4,5% в следующем году, а затем стабилизировать рост цен на уровне вблизи 4%. «На мой взгляд, опасения, которые высказываются, что жесткая денежно-кредитная политика задавит спрос, а инфляция будет расти, необоснованны», — говорила Набиуллина. По ее словам, опыт стран, столкнувшихся со стагфляцией, показывает, что это было результатом «необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать». «У нас этого риска нет, если мы будем проводить своевременную политику, денежно-кредитную политику обоснованную, которая снимает эти риски. Мы эту политику как раз и проводим», — подчеркивала глава ЦБ.