Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию

Единственным фактором, который может снизить инфляцию в России в нынешних условиях, выступает расширение предложения. К такому выводу пришли экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов в статье «Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост» (РБК ознакомился с препринтом). Так как ускорение роста цен произошло из-за «сдвига в структуре производства» в 2022—2024 годах и связанной с ним разбалансировки спроса и предложения, ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) лишь в ограниченной мере влияет на динамику цен, аргументируют они.