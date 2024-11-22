Экономисты обсудили конец «российской модели» рынка труда

По его мнению, изменение привычной модели рынка труда произошло под влиянием пандемии коронавируса, с одной стороны, и распространения цифровых технологий — с другой. «Эпидемия заставила преодолеть косность в цифровых технологиях, научиться многим цифровым технологиям. А вот дальше, внимание, наступил переломный момент — выход из “дистанта” [удаленной занятости]. И здесь люди задумались: а почему я выхожу на это предприятие? Может, я вообще не буду выходить? Потому что — дети, собаки, птички поют на даче. Или, например, я буду работать на два или на три предприятия и на фриланс уйду или начну заниматься какими-нибудь креативными вещами и на цифровых платформах продавать», — отметил Аузан.