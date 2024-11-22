Дополнительные унции: резервы РФ в золоте превысили рекордные $200 млрд

Золотые резервы России выросли на рекордные 33% с начала года и к ноябрю впервые в истории страны превысили $200 млрд, выяснили «Известия». Страна вышла на пятое место по запасам этого драгметалла — ее опередили только США, Германия, Италия и Франция. Сейчас это самый надежный актив на фоне того, что сбережения РФ в западных валютах заблокированы. А его стоимость растет из-за геополитической неопределенности в мире — к концу года она может превысить $3 тыс. за тройскую унцию, прогнозируют эксперты. Что это означает для устойчивости финансовой системы России — в материале «Известий».