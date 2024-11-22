Дополнительные унции: резервы РФ в золоте превысили рекордные $200 млрд

Золотые резервы России выросли на рекордные 33% с начала года и к ноябрю впервые в истории страны превысили $200 млрд, выяснили «Известия». Страна вышла на пятое место по запасам этого драгметалла — ее опередили только США, Германия, Италия и Франция. Сейчас это самый надежный актив на фоне того, что сбережения РФ в западных валютах заблокированы. А его стоимость растет из-за геополитической неопределенности в мире — к концу года она может превысить $3 тыс. за тройскую унцию, прогнозируют эксперты. Что это означает для устойчивости финансовой системы России — в материале «Известий».
Зачем России нужны золотые резервы
Международные резервы РФ в золоте по итогам 10 месяцев достигли $207 млрд, следует из данных ЦБ («Известия» их изучили). С начала года они увеличились на 33% — это самый высокий прирост за всю историю наблюдений. Сопоставимый уровень наблюдался только в 2016 году, но тогда общие объемы были гораздо ниже ($64,5 млрд).
В то же время в физическом выражении объем резервов РФ в золоте с начала года практически не изменился — он составляет 75 млн тройских унций (или 2,33 млрд т).
— Динамика международных резервов РФ в последние годы связана в основном с рыночной и валютной переоценкой и операциями Банка России со средствами ФНБ, — заявили «Известиям» в ЦБ.
Данные Банка России отражают рост стоимости монетарного золота, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. По его словам, за месяц к началу ноября оно подорожало на 4%, до $2744 за тройскую унцию, — резервы РФ в монетарном золоте за тот же период увеличились на сопоставимую величину.
Активы РФ в главном драгметалле выглядят внушительно и на фоне других стран. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), с которыми ознакомились «Известия», во II квартале РФ находилась на пятом месте в мире по запасам золота. Россию опережают только США, Германия, Италия и Франция.
Международные резервы состоят не только из золота, но и из валютных активов — евро, долларов, юаней. Их размер с начала года увеличился на 5% и достиг $631 млрд, следует из данных ЦБ. Доля золота в них поднялась до трети, хотя еще в начале 2024-го она лишь немного превышала четверть. По всем золотовалютным запасам РФ также занимает пятое место, следует из данных Всемирного совета по золоту по итогам II квартала. В этом рейтинге нашу страну обгоняют Китай, Япония, США и Индия.
Золотовалютные резервы страны — это своего рода подушка безопасности для государства. Ее наращивают в благоприятные для экономики времена и тратят в кризис. Международные резервы помогают страховать риски бюджетного дефицита и невыполнения социальных обязательств, особенно в условиях экономических сложностей, форс-мажоров, санкций или роста расходов, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Они также используются для стабилизации валютного курса и стимулирования экономики.
При этом в 2022 году Запад заблокировал около половины золотовалютных резервов России — порядка $300 млрд. Ликвидными по-прежнему остаются запасы в золоте и юанях.
Россия имеет подушку безопасности в не подверженных санкциям активах, а резервы формируются исходя из того, какие из них не могут использоваться для санкционного давления, заявляла еще в прошлом году глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она добавляла: также ЦБ работает над возвратом заблокированных резервов в долларах и евро.
Почему растет доля золота в резервах РФ
В условиях сохранения и ужесточения санкционного давления золото стало более предпочтительным для резервирования, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Цены на него не меняются так же быстро, как стоимость валюты, а общая устойчивость этого актива к санкциям гораздо выше. Помимо того, РФ — крупный производитель золота и самодостаточна в этом ресурсе.
Российские власти изменили подход к формированию золотовалютных резервов еще в 2022 году — после заморозки валютных активов РФ в долларах и евро, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Драгметалл стал в приоритете.
Кроме того, с конца февраля 2022 года ЦБ возобновил покупки золота на внутреннем рынке, отметил Владимир Чернов. Как пример, одна из крупнейших в мире компаний, добывающих этот ресурс, — отечественная «Полюс Золото» — практически все объемы произведенного драгметалла реализует на внутреннем рынке РФ: их скупает в основном именно Банк России.
При этом перераспределение доли резервов РФ из валюты в золото, скорее всего, связано с операциями Минфина на валютном рынке, пояснил эксперт. ЦБ зеркалирует их, чтобы удержать курс рубля от падения, — в итоге сокращаются резервы в валюте.
Власти ежедневно проводят крупные сделки с валютой, что влияет на ее стоимость. По бюджетному правилу Минфин с октября выкупает с рынка иностранную валюту и золото на 3,1 млрд рублей в день. Чтобы удержать курс от дальнейшего падения, ЦБ отражал эти операции и дополнительно продавал юань в размере 8,4 млрд рублей, благодаря чему на рынок ежедневно поступает валюта на 5,3 млрд. Но в итоге в резервах Банка России ее становится меньше.
Цены на золото: на сколько выросли, прогноз
В целом стоимость золота с начала года выросла на 29%, следует из данных TradingView. Это очень высокие темпы роста — например, в 2019-м на фоне пандемии COVID-19 драгметалл подорожал только на 15%. Для консервативного актива, который обычно не отличается волатильностью, это колоссальное повышение, сообщил аналитик УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Котировки золота поднимались последнее время на фоне общей геополитической напряженности, отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. В частности, его активно закупают центробанки Китая, Индии и Турции, отметил Дмитрий Скрябин. Ситуация подогревается напряженностью на Ближнем Востоке.
Помимо того, дальнейшее снижение ставки американского регулятора может ослабить доллар, за счет чего золото снова окажется в плюсе, добавил он.
Золото — один из главных стратегических активов как для частных инвесторов, так и для государств. Его рыночная капитализация — около $18,4 трлн (на втором месте с отставанием в несколько раз находится Nvidia, а на третьем — Apple). При этом у драгметалла нет таких рисков, как в случае с бумагами компаний. Кроме того, актив вряд ли обесценится, так как он в дефиците — добыча ограничена физическими ресурсами планеты.
В итоге доля золота в активах РФ может продолжить рост хотя бы потому, что стоимость золота также будет увеличиваться. К концу года она может составить $2600−2700 за тройскую унцию на фоне сохранения геополитических рисков, отметил Дмитрий Скрябин из УК «Альфа-Капитал». По его прогнозам, в 2025 году есть шанс, что стоимость золота побьет новые рекорды и достигнет $3000 за унцию.