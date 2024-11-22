Доля России в импорте удобрений ЕС достигла максимума с весны 2022 года

Страна в начале осени сохранила за собой статус крупнейшего поставщика удобрений в ЕС, за месяц нарастив долю на 2,9 процентного пункта. При этом Евросоюз в целом сократил импорт удобрений на 14,5% по сравнению с августом, до 507,8 миллиона евро, поставки же из России просели не столь заметно — всего на 6%, до 162,8 миллиона евро, уменьшаясь, впрочем, уже второй месяц подряд.