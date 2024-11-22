Бизнес предложил поддержать стройку изменениями контрактов и депозитами

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК; объединяет крупнейших игроков отрасли, в частности «Нацпроектстрой», «Трансстроймеханизацию», «Автобан» и др.) в середине ноября представила в Минтранс свои предложения по мерам поддержки для индустрии. В письме от гендиректора ассоциации Марии Ярмальчук в адрес замминистра Виктора Тимофеева (есть в распоряжении РБК) перечислены антикризисные меры на 2025 год, направленные на поддержку дорожно-строительной отрасли. Они должны нивелировать влияние негативных факторов: продолжающегося санкционного давления, ускорения инфляции и роста ключевой ставки.
РБК направил запросы в ассоциацию, Минтранс, а также аппарат зампреда правительства Марата Хуснуллина. В пресс-службе Минстроя сообщили РБК, что в настоящее время при участии экспертного сообщества ведутся разработка и рассмотрение актуальных мер поддержки строительной отрасли. «Предложения НАИК также находятся на рассмотрении», — добавил представитель ведомства. В Минфине переадресовали вопросы в Минтранс.
Какие меры поддержки предлагает бизнес
Предложения ассоциации предусматривают как продление уже существующих мер поддержки, так и новые инициативы. В частности:
Ассоциация предложила продлить разрешение для подрядчиков по госконтрактам перечислять авансовые платежи со своих лицевых счетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, напрямую на расчетные счета поставщиков оборудования и стройматериалов, открытые в банках. Такая возможность появилась у подрядчиков в 2024 году (и ее действие завершится в конце года) в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Если продления этой меры не будет, то с 2025-го платить авансы можно будет только на лицевые счета. Как объясняют в ассоциации, «большинство поставщиков строительных материалов работают по предоплате, не открывают лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства в связи с отсутствием целесообразности, требуя осуществлять оплату на расчетный счет»: «Они собственники реализуемых товаров, им не требуется закупать материалы для изготовления конкретного заказа, поэтому в случае размещения средств на лицевом счете они не могут воспользоваться денежными средствами до полного изготовления, например, металлоконструкции. Средства на лицевом счете не ликвидны для поставщика, и он не может ими распорядиться».
Также до конца 2025 года предлагается продлить возможность для государственных и муниципальных заказчиков не устанавливать требования обеспечения контракта и гарантийных обязательств по нему в извещении о закупке и другой закупочной документации. Норма была введена в 2022 году в рамках комплекса антикризисных мер, она активно применяется при реализации закона № 44 («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), говорится в обращении. «Имеет место динамика роста ключевой ставки Центрального банка, что ведет к росту стоимости банковских продуктов, в том числе банковских гарантий, предоставляемых поставщиками. Затраты на обеспечение исполнения контрактов зачастую не включаются в сводный сметный расчет стоимости строительства. В таком случае подрядные организации несут данные расходы за счет своей прибыли. Принимая во внимание тенденцию сокращения объемов строительства для государственных нужд и, как следствие, уменьшение доходности компаний в сфере строительства, а также рост цен на строительные ресурсы, для сохранения финансовой устойчивости организаций отрасли целесообразно продление действия нормы», — говорится в письме.
В НАИК также считают необходимым разрешить менять по соглашению сторон существенные условия контрактов, заключенных до 2026 года, если в ходе работ по контракту возникли не зависящие от сторон обстоятельства, которые привели к невозможности их исполнения. Мера введена решением федерального правительства в 2022 году и действует до конца 2024 года для контрактов, заключенных до 1 января 2025 года. «В настоящее время зачастую отсутствует ритмичное финансирование из бюджета выполняемых по контракту работ, в связи с чем переносятся сроки выполнения работ не по вине подрядчика. Кроме того, имеют место проблемы импортозамещения. Предлагаемые изменения позволят сторонам контракта избежать не только его расторжения, но и негативных последствий, например возникновения объектов незавершенного строительства или убытков государства или подрядной организации», — аргументирует НАИК.
Среди новых мер, которые предлагает рассмотреть бизнес, — разрешить инфраструктурным подрядчикам размещать часть авансовых платежей на отдельных (обособленных) банковских счетах в кредитных организациях для извлечения подрядчиком дополнительных доходов, что позволит покрывать расходы на исполнение контракта. Сейчас авансы хранятся на лицевых счетах подрядных компаний. «Мера необходима для минимизации привлекаемых кредитных средств при реализации инфраструктурных проектов в рамках госконтрактов и снижения стоимости строительства. С учетом высокой ключевой ставки Банка России данная мера позволит компенсировать расходы подрядчиков на оплату процентов по кредитам и займам. Для этого требуется изменение Бюджетного кодекса и издание отдельного правового акта правительства», — говорится в документе.
Что происходит на стройке
Согласно данным Росстата, объем строительных работ в России в январе—сентябре 2024 года составил 10,96 трлн руб. (плюс 2,5% к аналогичному периоду 2023-го). При этом в третьем квартале темпы роста оказались минимальными с начала года, отмечали аналитики Sherpa Group: «На замедление влияли более высокая база прошлого года, окончание нацпроектов нынешних шести лет и подготовка к новым, а также менее активное, чем в 2023 году, финансирование инфраструктуры из региональных бюджетов и более жесткие денежно-кредитные условия». Инфраструктурные расходы региональных бюджетов по итогам трех кварталов 2024 года достигли 1,08 трлн руб., что было на 15% меньше, чем за аналогичный период 2023‑го.
Согласно прогнозу Sherpa Group, при сохранении нынешних темпов роста объем строительных работ в России в 2024 году может оказаться в диапазоне 16,6−17 трлн руб., что больше результата прошлого года на 2−4% в сопоставимых ценах. В свою очередь, инфраструктурные расходы региональных бюджетов в 2024 году будут на уровне 2−2,05 трлн руб., если власти субъектов «станут тратить активнее в четвертом квартале, зная о дальнейших планах государства по составу и финансированию нацпроектов (базовый сценарий), и 1,9 трлн руб., если этого не случится (пессимистичный сценарий)». «В обоих случаях объем ожидаемых средств будет меньше, чем фактические расходы на отрасль из региональных бюджетов в 2023 году (2,17 трлн руб.), а недофинансирование инфраструктуры до этого уровня в сопоставимых ценах (без вклада инфляционного роста) составит 13−21%», — предполагают аналитики.
Насколько инициативы помогут бизнесу
Собеседник РБК в отрасли инфраструктурного строительства говорит, что главная опасность для отрасли в 2025 году — риск банкротства крупных компаний с высокой кредитной нагрузкой. В отрасли также опасаются возможного массового высвобождения персонала и взятой в лизинг техники: «Благодаря политике правительства и Минстроя отрасль в последние годы находится на пике. Если одномоментно отменить меры поддержки, собственникам компаний придется предпринимать меры по снижению издержек, например сокращать персонал», — пояснил он.
Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что предлагаемые НАИК мероприятия логичны как минимум до конца 2025 года. В условиях, когда ставки по кредитам из-за роста ключевой ставки Центробанка «фактически стали запредельными», инфраструктурные компании сталкиваются со сложными вызовами. Крупные инфраструктурные проекты требуют финансирования и квалифицированного персонала, «дефицит которого сегодня острейший». «По мере снижения ключевой ставки ситуация имеет потенциал к улучшению. Но в 2025 году без поддержки финансовое положение многих инфраструктурных компаний может существенно ухудшиться. Запас прочности отраслевых игроков существенно меньше, чем у компаний, работающих, например, на рынке строительства жилья. Финансовое положение профильных компаний в отсутствие мер поддержки может ухудшиться, что формирует риски неплатежей и даже локальных банкротств», — отмечает Бурмистров.
Читайте РБК в Telegram.