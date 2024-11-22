Бизнес предложил поддержать стройку изменениями контрактов и депозитами

Ассоциация предложила продлить разрешение для подрядчиков по госконтрактам перечислять авансовые платежи со своих лицевых счетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, напрямую на расчетные счета поставщиков оборудования и стройматериалов, открытые в банках. Такая возможность появилась у подрядчиков в 2024 году (и ее действие завершится в конце года) в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Если продления этой меры не будет, то с 2025-го платить авансы можно будет только на лицевые счета. Как объясняют в ассоциации, «большинство поставщиков строительных материалов работают по предоплате, не открывают лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства в связи с отсутствием целесообразности, требуя осуществлять оплату на расчетный счет»: «Они собственники реализуемых товаров, им не требуется закупать материалы для изготовления конкретного заказа, поэтому в случае размещения средств на лицевом счете они не могут воспользоваться денежными средствами до полного изготовления, например, металлоконструкции. Средства на лицевом счете не ликвидны для поставщика, и он не может ими распорядиться».