Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на поездки в такси

Исследование показало, что 87% опрошенных россиян хотя бы раз пользовались такси. «Среди тех, кто продолжает активно использовать эту услугу», несмотря на увеличение цен, 47% тратят на поездки до ₽1 тыс. в месяц, а 32% — от ₽1 тыс. до ₽3 тыс.
В целом, по данным опроса, каждый пятый респондент тратит на такси более ₽3 тыс. ежемесячно. Половина пассажиров заказывают машины экономкласса, а 32% — уровня «комфорт».
Участники опроса также отметили, на что чаще всего обращают внимание при заказе такси. Так, 51% — на цену поездки, 21% — на время ожидания, 12% — на высокий рейтинг водителя, а для 7% важен удобный интерфейс приложения для заказа машины. Марка автомобиля интересует лишь 3% респондентов.
Среди тех, кто пользуется такси, 83% владеют и личными машинами. Только 20% таких опрошенных берут такси несколько раз в месяц. Больше половины автовладельцев пользуются такси не чаще чем раз в месяц. А среди тех, у кого нет личного автомобиля, 32% заказывают такси несколько раз в месяц, 11% — раз в неделю. Лишь 7% опрошенных без своей машины обходятся и без такси, тогда как среди автовладельцев их 15%.
К тому же 96% респондентов считают, что сервису необходимы улучшения. Например, 42% опрошенных ратуют за снижение стоимости поездок, для 20% важно улучшение качества обслуживания, а 17% пожелали увеличения количества автомобилей в часы пик. Еще «4% опрошенных выразили желание видеть детские кресла и бустеры в каждой машине».
Рост цен на такси подтвердили и результаты исследования аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Эксперты отметили, что средний чек на такси в России в июне—августе 2024 года составил ₽592, что на 11% выше аналогичного периода 2023 года. При этом количество поездок выросло на 5%. В Москве в этот период средний чек составил ₽803, что на 10% выше уровня 2023-го, количество поездок выросло на 7%. В сентябре средний чек по России составил ₽598 (плюс 12% к прошлому году), а в Москве — ₽821 (плюс 11%).