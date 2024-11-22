Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на поездки в такси

Среди тех, кто пользуется такси, 83% владеют и личными машинами. Только 20% таких опрошенных берут такси несколько раз в месяц. Больше половины автовладельцев пользуются такси не чаще чем раз в месяц. А среди тех, у кого нет личного автомобиля, 32% заказывают такси несколько раз в месяц, 11% — раз в неделю. Лишь 7% опрошенных без своей машины обходятся и без такси, тогда как среди автовладельцев их 15%.