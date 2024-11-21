Ввоз и ныне там: в России растет серый рынок смартфонов

Объемы незаконного ввоза на территорию РФ электроники, в том числе смартфонов, растут, рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе. Количество административных дел по таким поставкам за год выросло на 70%, а по сравнению с 2022-м — более чем в шесть раз. Ритейлеры говорят, что рынок гаджетов, которые ввозятся по серым схемам, достиг 30% от общего объема продаж. Покупать такую технику рискованно — можно нарваться на подделки, не работающие телефоны без гарантии или заблокированные для России, предупреждают эксперты.
Объем серого рынка гаджетов в РФ
Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных таможенными органами по фактам неправомерных поставок смартфонов в РФ, имеет тенденцию к увеличению, рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС).
— За 10 месяцев 2024 года количество дел, предметом правонарушения по которым являлись смартфоны, выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 70%, а с аналогичным периодом 2022 года — более чем в шесть раз, — рассказали в ФТС.
Есть примеры пресечения незаконного ввоза партий дорогостоящих смартфонов с уклонением от уплаты таможенных платежей в крупном размере, влекущем уголовную ответственность, добавили в таможенной службе. Например, в ноябре этого года возбуждено уголовное дело по выявленному в Дальневосточном регионе факту уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе из Китая партии смартфонов Apple стоимостью более 20 млн рублей, заявили в ФТС.
— Нередко в авиационных пунктах пропуска выявляют граждан, которые перевозят не принадлежащие им смартфоны под видом товаров для личного пользования. В отношении таких устройств организовывается проведение экспертиз, по результатам которых устанавливается, является ли товар оригинальным или обладает признаками контрафактности. После этого принимается решение о привлечении граждан к установленной законом ответственности, — рассказали в ведомстве.
Также таможенники отслеживают международные почтовые отправления, как отдельный канал незаконного ввоза электроники, добавили в ФТС.
Как рассказал «Известиям» один из крупных участников российского рынка электроники, с начала 2022 года к концу 2024-го доля смартфонов, которые ввозятся в РФ с нарушениями налогового и таможенного законодательства выросла с 10% до 30%.
— С 2022 года крупные партии техники и электроники завозятся по-прежнему официально дистрибьюторами c полным оформлением и оплатой НДС. А доля частных ввозов без уплаты НДС выросла до 30% объема рынка, — отметил собеседник «Известий».
По его словам, в основе оценки — анализ онлайн-продаж смартфонов, по ценам, которые ниже рыночных как минимум на размер НДС. Поскольку стоимость ввоза в страну официальными дистрибьютерами включает НДС и практически сопоставима между собой, все отличия цен легко заметны, отметил он. Еще одна методика основана на сравнении данных аналитических компаний о продажах с данными сотовых операторов об активации смартфонов, добавил источник на рынке мобильных гаджетов. Если продажи сильно ниже числа активаций — значит кто-то ввозит аппараты без какого-либо надлежащего оформления, объяснил он.
— Если говорить о телефонах, не прошедших таможенную очистку, то в этой категории лидируют топовые модели iPhone и Samsung, так как затраты на логистику что дорогого, что дешевого телефона, одинаковы. Выгоден только импорт дорогих товаров от $1 тыс., где маржа высокая, — сказал источник «Известий» на рынке гаджетов.
По оценке МТС, по ряду позиций доля серых и контрафактных смартфонов достигает 30% в общем объеме. Наибольшую озабоченность вызывает рост контрафакта на маркетплейсах, при этом система контроля и ответственность продавцов на этих площадках зачастую номинальна, отметил гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Помимо товарных партий, поступающих на наш рынок без уплаты или с частичной уплатой налогов и пошлин, смартфоны ввозятся частными лицами для последующей перепродажи через интернет, констатируют в пресс-службе «Мегафона».
— Как продавцы на онлайн-площадках, вне зависимости от их размера, так и большие ритейлеры электроники с мая 2022 года активно завозят технику по параллельному импорту. При этом он достаточно строго регламентирован — на таможне нужно доказать, что товар оригинальный и приобретен легально, — прокомментировали ситуацию в «Авито».
В том числе проверяются договоры купли-продажи и поставки, подтверждающие легальность цепочки поставок — откуда товар появился у поставщика и как он оказался у конечного импортера, добавили в пресс-службе торговой площадки. Офлайн-ритейлеры могут физически проверять продукцию, а, например, агрегаторы информации о товарах и платформы объявлений идут по другому пути, опираясь на истории продаж, рейтинг, отзывы других реальных покупателей, а также верификацию профилей, указали в «Авито».
Чем опасна покупка контрафактных смартфонов
Приобретение товаров у серых продавцов чревато отсутствием гарантии качества, отсутствием инструкции на русском языке, риском приобретения неисправной или сломанной техники, утверждают в «М. Видео-Эльдорадо». В лучшем случае покупателям приходится рассчитывать на честность таких торговых точек, в худшем — заниматься решением возникающих проблем с техникой самостоятельно, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.
Клиенты, зачастую, покупают «кота в мешке», добавил представитель одного из ритейлеров. Такие товары могут быть не только неисправны или выйти из строя, но даже быть опасны для потребителя — взорваться, загореться, закоротить, предупредил он.
От подобных поставок страдает не только государство и крупные ритейлеры, соблюдающие все требования законодательства, но и конечный потребитель, который может получить смартфон с блокировкой или отсутствием части заявленных функций, отметили в «Мегафоне».
— Давно обсуждается идея контроля импорта смартфонов по системе IMEI (International Mobile Equipment Identity — уникальный номер, который присваивается каждому мобильному устройству, поддерживающему сотовую связь). Это единственный системный инструмент контроля ввозимых в Россию гаджетов, — считает сотрудник одной из розничных компаний.
Эта же система позволяет правильно определить таможенную стоимость товаров.
В случае, если государство внедрит такой механизм, то это позволит контролировать движение товаров от импорта до конечной реализации, повысит налоговые и таможенные поступления в бюджет страны, а торговлю сделает прозрачной и надежной для покупателя, полагает он.
— Нам важно, чтобы пользователи могли приобрести на Wildberries качественные и безопасные товары и остались довольны покупкой. Маркетплейс уже несет ответственность как информационный посредник за реализацию контрафакта. Для контроля качества и безопасности продукции мы используем дополнительные инструменты, — сообщили в пресс-службе компании. — Если говорить о защите правообладателей, на платформе действует сервис «Цифровой арбитраж», который позволяет владельцам брендов напрямую связываться с продавцами и проверять документы на товар.
Если продавец не может их предоставить, маркетплейс скрывает такие товары с онлайн-витрины, утверждают в пресс-службе организации.
При покупке серого смартфона ответственность за нарушение таможенного и налогового законодательства пользователю не грозит, поскольку он является добросовестным приобретателем, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, уголовная или административная ответственность в случае выявления нарушений грозит продавцу, объясняет он.
Серый рынок смартфонов действительно вырос в разы из-за того, что не все модели смартфонов официально ввозятся в Россию, и какой-то координации их поставок, продвижения и продаж со стороны вендоров нет, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Покупая смартфоны непонятного происхождения у мелких продавцов, пользователь рискует получить сломанный аппарат без гарантии или устройство, не работающее у российских операторов в силу технических спецификаций, добавил он.