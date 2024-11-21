Ввоз и ныне там: в России растет серый рынок смартфонов

Объемы незаконного ввоза на территорию РФ электроники, в том числе смартфонов, растут, рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе. Количество административных дел по таким поставкам за год выросло на 70%, а по сравнению с 2022-м — более чем в шесть раз. Ритейлеры говорят, что рынок гаджетов, которые ввозятся по серым схемам, достиг 30% от общего объема продаж. Покупать такую технику рискованно — можно нарваться на подделки, не работающие телефоны без гарантии или заблокированные для России, предупреждают эксперты.