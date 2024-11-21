Власти пересмотрят требования к ввозу кондиционеров и холодильников

В письме Владимир Ильичев указывает, что в Минпромторг начали поступать обращения от компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих на международном рынке, в связи с недавней публикацией на сайте Минприроды информации об изменении порядка ввоза озоноразрушающих веществ и продукции, в которой содержатся подобные вещества. По новым правилам разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь распространяется не только на моногазы, но и на их смеси, которые ранее не требовали обязательного лицензирования Минпромторгом. Из-за этого продавцы электроники предупредили о росте стоимости и сроков поставок кондиционеров и холодильников. По оценке Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), под новые правила могут попасть порядка 80% ввозимых в Россию кондиционеров и 50% холодильников, для которых раньше не требовалось прохождения разрешительного порядка ввоза.