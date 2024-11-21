Власти пересмотрят требования к ввозу кондиционеров и холодильников

Минэкономразвития попросило Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) «оказать содействие» и провести консультации по вопросу разрешительного порядка ввоза озоноразрушающих веществ. Это следует из письма замглавы этого министерства Владимира Ильичева в ЕЭК (копия есть у РБК). Он просит разобраться, на какие документы нужно опираться при ограничении ввоза таких веществ.
Что относят к озоноразрушающим веществам.
Речь идет о хлорфторуглеродах — химических веществах, способных разрушать озоновый слой. В соответствии с Монреальским протоколом о снижении потребления озоноразрушающих веществ от 16 сентября 1987 года производители должны постепенно сокращать производство и использование хлорфторуглеродов. В качестве альтернативы были разработаны новые хладагенты, такие как популярные сегодня смеси R407C и R410A, которые не содержат хлора и не наносят вреда озоновому слою. В 2020 году Россия ратифицировала поправку к Монреальскому протоколу, который закрепляет план по сокращению потребления гидрофторуглеродов с «высоким потенциалом глобального потепления».
Для контроля за импортом этой продукции с апреля 2021 года компании, которые импортируют гидрофторуглероды в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, должны получать специальные разрешения. В России такие разрешения выдает Минпромторг на основе заключения Росприроднадзора (находится в ведении Минприроды). Ограничения также распространяются на оборудование, использующее такие вещества (их также называют хладагентами), включая холодильники и кондиционеры.
Почему нужны разъяснения.
В письме Владимир Ильичев указывает, что в Минпромторг начали поступать обращения от компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих на международном рынке, в связи с недавней публикацией на сайте Минприроды информации об изменении порядка ввоза озоноразрушающих веществ и продукции, в которой содержатся подобные вещества. По новым правилам разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь распространяется не только на моногазы, но и на их смеси, которые ранее не требовали обязательного лицензирования Минпромторгом. Из-за этого продавцы электроники предупредили о росте стоимости и сроков поставок кондиционеров и холодильников. По оценке Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), под новые правила могут попасть порядка 80% ввозимых в Россию кондиционеров и 50% холодильников, для которых раньше не требовалось прохождения разрешительного порядка ввоза.
При этом по Монреальскому протоколу мера не должна касаться оборудования и другой продукции, заправленной подобными веществами, пишет Ильичев. Она должна распространяться только на емкости для транспортировки и хранения этих веществ, но в документах ЕАЭС она распространяется как на вещества, так и на продукцию, их содержащую. То есть действующий порядок ввоза является «более жестким, чем требования международного законодательства», говорится в письме. Он отметил, что в 2023 году Россия обращалась в ЕЭК с инициативой об отмене разрешительного порядка ввоза в отношении продукции, содержащей озоноразрушающие вещества.
Представитель Минэкономразвития подтвердил обращение. Представитель Минпромторга рассказал РБК, что в понедельник, 18 ноября, рабочая группа по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле обсуждала этот вопрос и пришла к выводу, что его нужно вынести на рассмотрение в ЕЭК.
На этом совещании обсуждались подходы к ввозу в страну хладагентов: моновеществ и смесей, которые используются в том числе в кондиционерах, рассказал РБК представитель РАТЭК. Хотя ранее в ассоциации предупреждали о риске полной остановки импорта товаров с хладагентами, сегодня информации о застрявших бытовых кондиционерах на таможне нет. В то же время такая практика может в любой момент измениться, поэтому компаниям невозможно выработать долгосрочную стратегию поставок, считает директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.
Исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин рассказал РБК, что, несмотря на то что в Минприроды настаивают, что правила к ввозу хладагентов не поменялись, таможенные органы уже требуют предоставлять лицензии Минпромторга на оборудование, содержащее охлаждающие смеси газов, включая R410А. По его словам, стоимость хранения одного сорокофутового контейнера на срок получения лицензии, по предварительным подсчетам, составляет от 600 тыс. до 1 млн руб. в зависимости от площадки склада. При этом ресурсы хранения в портах практически исчерпаны. «Это грозит срывами поставок в торгово-распределительные сети и магазины, а также к срывам платежей кредитным финансовым организациям и, как следствие, штрафам с их стороны», — беспокоится он.
В блоке по торговле ЕЭК сообщили, что разъяснение норм права ЕАЭС и действий органов власти отдельных стран-членов в отношении контролируемых товаров не входит в компетенцию комиссии. Подобные разъяснения могут давать органы власти в странах, уполномоченных на выдачу разрешительных документов на ввоз и вывоз продукции, содержащей контролируемые вещества, — то есть в России это Минприроды и Минпромторг, пояснил собеседник. При этом он отметил, что ЕЭК может рассматривать запросы госорганов или инициативы по изменениям в право союза.
РБК направил запрос в Минприроды.