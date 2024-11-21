В Китае нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов

Как говорится в сообщении Управления в социальной сети WeChat, геологи обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине более 2 тысяч метров на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. Отмечается, что в основной зоне разведки было обнаружено в общей сложности 300,2 тонны запасов золота, где самое высокое содержание золота в руде составило 138 грамм на тонну.