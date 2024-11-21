Суд привлечет Центробанк и НРД к делу о банкротстве Euroclear

Юристы ранее неоднозначно оценивали перспективы банкротства Euroclear. Нет уверенности, что такое дело в целом может быть в компетенции российского суда, к тому же остаются вопросы относительно имущественной массы, которая может использоваться для выплат, так как на все средства Euroclear на счетах в России действуют ограничения, наложенные президентскими указами, отмечали они. Кроме того, эксперты предупреждали, что, даже если банкротство будет начато, оно растянется на долгие годы.