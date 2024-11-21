Суд привлечет Центробанк и НРД к делу о банкротстве Euroclear

Арбитражный суд Москвы привлек Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД) к делу о признании несостоятельным бельгийского Euroclear bank, передает корреспондент РБК из зала суда.
С ходатайством о привлечении к делу НРД в качестве третьего лица обратились представители Euroclear. «Данное лицо (НРД. — РБК) в настоящий момент осуществляет публично-правовые функции на основании президентских указов, и его правовые обязанности могут быть затронуты судебными актами по настоящему делу», — объяснил представитель Euroclear необходимость привлечения к делу российского депозитария.
Арбитражный суд удовлетворил это ходатайство, а также определил привлечь к разбирательству Банк России. Привлечение ЦБ к делу суд инициировал самостоятельно в рамках заседания, ни одна из сторон процесса таких ходатайств не направляла.
Также представители Euroclear ходатайствовали о прекращении производства по делу о несостоятельности. Это ходатайство суд оставил открытым.
Истцом по делу о банкротстве Euroclear выступает АО «Гео-Система». Компания обратилась с заявлением о признании несостоятельным Euroclear bank в августе 2024 года, следует из материалов дела. Сумма ее требований к бельгийскому депозитарию не раскрывается.
Спустя месяц с заявлением о вступлении в дело обратилось АО «Земельный альянс», сумма его требований также не раскрывается, заявление компании оставлено без движения, следует из материалов дела.
Заявление «Гео-Системы» о банкротстве Euroclear bank пока является единственным, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Но российские компании и частные лица ранее обращались с исками о взыскании денег с бельгийского депозитария. В российских судах находится более 150 таких дел. Ряд этих процессов уже завершен в пользу российских лиц, и деньги по ним выплачены истцам: например, Росбанк взыскал с Euroclear $58 млн и 98,2 млн руб.; МТС-банк — $35,6 млн.
Юристы ранее неоднозначно оценивали перспективы банкротства Euroclear. Нет уверенности, что такое дело в целом может быть в компетенции российского суда, к тому же остаются вопросы относительно имущественной массы, которая может использоваться для выплат, так как на все средства Euroclear на счетах в России действуют ограничения, наложенные президентскими указами, отмечали они. Кроме того, эксперты предупреждали, что, даже если банкротство будет начато, оно растянется на долгие годы.
Откуда возникли денежные требования к Euroclear
С марта 2022 года бельгийский депозитарий Euroclear и люксембургский Clearstream не проводят никаких операций в интересах российских лиц. Сначала операции приостановили для получения разъяснений от регуляторов, затем они были полностью прекращены из-за внесения НРД в санкционный список ЕС (позднее НРД также попал и под блокирующие американские санкции).
По оценке Банка России, в результате этого оказались заморожены активы российских лиц на сумму 5,7 трлн руб., из них около 20% — активы физических лиц. В этот пул входят как непосредственно ценные бумаги, принадлежащие россиянам (акции и облигации иностранных компаний, паи фондов на иностранные активы), так и денежные средства — дивиденды, купоны и погашения.
Часть заблокированного российским лицам удалось вернуть. Некоторые из них получили лицензии от европейских регуляторов, позволяющие получить доступ к активам. Еще часть заблокированных ценных бумаг удалось продать иностранцам в рамках так называемого обмена по указу президента России. Указ предусматривал механизм, по которому иностранцы могли выкупить у россиян их заблокированные зарубежные бумаги на деньги со счетов типа С. По итогам двух этапов такого обмена российские частные инвесторы получили 10,64 млрд руб.
Также инвесторы с замороженными в ЕС активами получали деньги по президентскому указу за счет выплат по российским еврооблигациям в обмен на средства на счетах НРД, заблокированных в международных депозитариях. Их сумма не раскрывается.