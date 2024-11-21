Ставка заказа: Счетная палата увидела риски для госзакупок из-за роста ключевой

Из-за высокой ключевой всё больше госзакупок может не состояться в ближайшем будущем, предупредила Счетная палата в своем отчете (есть у «Известий»). Ставка влияет на стоимость банковских гарантий, которые нужны поставщикам при заключении контрактов. Кроме того, политика ЦБ отражается на размере пени в случае просрочек по исполнению договора. После повышения ключевой только в августе 2024-го (до 18%) доля несостоявшихся сделок подскочила до 69%. При том что объемы госзакупок достаточно велики — за прошлый год их было заявлено на 10 трлн рублей. Почему всё меньше предпринимателей хотят участвовать в тендерах и что это значит для экономики — в материале «Известий».