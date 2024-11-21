Ставка заказа: Счетная палата увидела риски для госзакупок из-за роста ключевой

Из-за высокой ключевой всё больше госзакупок может не состояться в ближайшем будущем, предупредила Счетная палата в своем отчете (есть у «Известий»). Ставка влияет на стоимость банковских гарантий, которые нужны поставщикам при заключении контрактов. Кроме того, политика ЦБ отражается на размере пени в случае просрочек по исполнению договора. После повышения ключевой только в августе 2024-го (до 18%) доля несостоявшихся сделок подскочила до 69%. При том что объемы госзакупок достаточно велики — за прошлый год их было заявлено на 10 трлн рублей. Почему всё меньше предпринимателей хотят участвовать в тендерах и что это значит для экономики — в материале «Известий».
Как ключевая ставка влияет на госзакупки
Рост ключевой может увеличить долю несостоявшихся госзакупок в ближайшей перспективе, предупредила Счетная палата (СП) в ноябрьском отчете о гостендерах. Дело в том, что из-за высокой ставки снижается доступность банковских продуктов для потенциальных поставщиков, что уменьшает их активность на торгах, объяснили аудиторы.
В частности, от размера ключевой зависят условия банковской гарантии, которая необходима для участия в конкурсе, говорится в отчете СП. Это документ, в котором указано, что кредитная организация поручается за выполнение обязательств подрядчика.
Справка «Известий»
Например, если бизнесмен выигрывает тендер, он по условиям должен внести 10−20% от суммы контракта в качестве залога. Эти средства у него замораживаются до исполнения договора, то есть суммой нельзя распоряжаться. Но есть другой, более приоритетный вариант — гарантия. Она позволит не изымать деньги из оборота, а использовать поручительство банка как обеспечение.
Часто для участия в конкурсе заказчик просит внести обеспечительный депозит, который многие формируют из кредитных средств, пояснил кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его словам, доступность последних резко снизилась на фоне роста ключевой ставки. Кроме того, часто для выполнения работ подрядчик должен привлечь банковское финансирование, которое тоже требует заимствований по высоким процентам. В результате снижается как мотивация, так и сама возможность участия в госзакупках, добавил эксперт.
За выдачу гарантии поставщик платит банку комиссию. Обычно она составляет 3−5% от суммы контракта. Из-за роста ключевой ставки увеличиваются издержки кредитных организаций на привлечение средств, и они закладывают это в стоимость своих продуктов. В результате это повышает финансовую нагрузку на поставщиков, и они впоследствии не участвуют в закупках.
— Влияние ставки также сказывается на штрафах и пени, если нарушаются условия контракта, после того как конкурс выиграл какой-то конкретный поставщик, — добавил кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Так, пени начисляют за каждый день просрочки и исчисляют исходя из ключевой ставки: чем она выше, тем больше придется заплатить.
Счетная палата проанализировала корреляцию между ключевой и долей несостоявшихся закупок. Согласно отчету, когда в августе 2024-го ЦБ поднял ставку с 16 до 18%, среднемесячное значение неудавшихся сделок подскочило с 58% в июле до 69% в следующем месяце. ЦБ последовательно повышает ставку с июля 2024-го. На последнем заседании 25 октября регулятор поднял ее сразу с 19 до 21%. Ключевая может начать снижаться уже в 2025 году, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина 19 ноября в Госдуме.
Почему каждая вторая госзакупка оказалась несостоявшейся
По итогам прошлого года, 60% госзакупок оказались несостоявшимися, говорится в отчете СП. Так, в 2023-м общий объем предлагаемых контрактов был на 10,6 трлн рублей — из них было выполнено контрактов на 4,2 трлн. С 2017-го количество неудавшихся сделок выросло на 18%.
В большинстве случаев высокая доля несостоявшихся закупок была связана с отсутствием желающих исполнить заказ или участием всего одной заявки, подчеркивают аудиторы. В отдельных случаях это объясняется территориальной удаленностью участников, а также спецификой и условиями тендеров, отмечает СП.
Кроме того, как подчеркивается в документе, многие госорганы делают централизованные и большие заказы — например, публикуют одно извещение на поставку лекарств сразу для всех субъектов. Этим нередко злоупотребляют заказчики для облегчения процесса. Слишком крупная закупка по количеству позиций не учитывает возможности производителей и предложения рынка, что отталкивает потенциальных поставщиков от участия в торгах, объясняют аудиторы.
Так, например, в закупках до 5 млн половина контрактов оказывается успешной. Тогда как для извещений на 50 млн и больше только каждая пятая заявка находит исполнителя, следует из отчета.
Вместе с тем наиболее крупные по стоимости заказы выигрывают в большинстве случаев поставщики с пятилетним стажем на рынке госзакупок, отмечают аудиторы. По их словам, это препятствует развитию конкуренции.
Как подсчитали в СП, к наиболее конкурентным направлениям в закупках относятся заказы питания, а также услуги в образовании, сертификации, уборке и охране. При этом больше всего несостоявшихся контрактов — в сделках с недвижимым имуществом, страхованием и транспортом.
— То, что основная часть несостоявшихся контрактов приходится на сделки с недвижимостью, связано с дороговизной таких закупок. То же касается и страхования, так как оно неразрывно связано с оформлением кредитов, на которые влияет рост ключевой, — подчеркнула доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Наконец, еще одна причина высокой доли несостоявшихся сделок — занижение госзаказчиками стоимости закупаемых товаров и услуг по сравнению с их рыночными значениями, говорится в документе Счетной палаты.
Почему госзакупки важны для экономики
Госзакупки имеют стратегическое значение не только для отдельных компаний, но и для целых отраслей, отметил экономист Андрей Бархота. Он пояснил: госконтракты прочно встроены в бизнес-процессы компании, а часто и в их произведенный цикл. По словам эксперта, на стороне подрядчиков такие сделки часто обеспечивают львиную долю выручки и обеспечение занятости.
Чтобы избежать негативных последствий, нужно предусмотреть доступное финансирование для исполнения контрактов по крайней мере для победителей торгов, считает он.
Большая доля неисполненных госконтрактов может быть проблемой, поскольку такие сделки очень важны для экономики, отметил Андрей Гиринский из РУДН. Он пояснил: как правило, они связаны с обеспечением необходимыми товарами и услугами для госнужд. А их объемы очень велики: например, по данным СП, в 2023 году было подано заявок на госзакупки более чем на 10 трлн рублей, тогда как все расходы федерального бюджета в том году составили 32,4 трлн.
Проблема роста несостоявшихся госзакупок может быть решена более добросовестным отношением поставщиков к своим обязанностям, считает эксперт. А также модификациями в применении штрафных санкций и вероятными изменениями в величине ключевой ставки в обозримой перспективе, заключил он.