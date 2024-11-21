Европейские компании в сентябре приобрели у России газа на 1,4 миллиарда евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее. При этом примерно 40 процентов в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60 процентов — на трубопроводный.
Такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком «голубого топлива» в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74 процента против августовских 16,54 процента. Это произошло впервые с мая 2022 года, при этом тогда российский газ занимал в импорте 22,9 процента.
На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир, объем поставок из этой страны сократился на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,1 миллиарда евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21 процент — до 990,2 миллиона евро, в результате поднявшись на третье место с пятого.
Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на семь процентов (до 975 миллионов евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 миллиона евро.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027—2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла с примерно трети до 40 процентов, а трубопроводного снизилась с 70 до 60 процентов.
В конце октября Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.
В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.