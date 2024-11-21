Россия впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС

Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027—2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла с примерно трети до 40 процентов, а трубопроводного снизилась с 70 до 60 процентов.