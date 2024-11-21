По штатовскому расписанию: банки КНР ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга

Летом китайские поставщики стали просить вывозить товар в Россию через третьи страны. В основном это связано с категориями, попавшими в стоп-лист, в том числе с электроникой. Кроме того, банки КНР иногда стали отказываться от приема средств, не только если они идут из России, но даже если в платежных документах указаны русские имена.