Одного из богатейших людей мира обвинили в США в мошенничестве

По данным регулятора, Adani Green привлекла $175 млн от американских инвесторов, пока схема действовала, в то время как Azure Power торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже. Исполнительный директор КЦББ Санджай Вадхва утверждает, что Гаутам и Сагар Адани «побудили американских инвесторов купить облигации Adani Green с помощью процесса размещения, который искажал не только то, что у Adani Green была надежная программа по борьбе со взяточничеством, но и то, что высшее руководство компании не платило и не будет платить или обещать давать взятки».