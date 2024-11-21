Одного из богатейших людей мира обвинили в США в мошенничестве

Главе индийского конгломерата Adani Group Гаутаму Адани в США предъявили обвинения в создании многолетней схемы выплаты взяток индийским чиновникам на сотни миллионов долларов в обмен на контракты на поставки солнечной энергии и сокрытии этой схемы от американских инвесторов, сообщила прокуратура США, передает Reuters.
По данным надзорного ведомства, Адани вместе с двумя другими руководителями компании по возобновляемой энергетике в период с 2020 по 2024 год договорились выплатить взятки индийским чиновникам на сумму более $250 млн, чтобы получить контракты на поставки солнечной энергии, которые, как ожидается, принесут прибыль в размере $2 млрд.
Прокуратура США не указала название другой индийской компании, но добавила, что эта фирма также привлекла более $3 млрд в виде займов и облигаций в течение этого периода на основе «ложных и вводящих в заблуждение заявлений».
Financial Times пишет, что обвинение было предъявлено Гаутаму Адани и еще семи руководителям бизнеса, включая племянника предпринимателя Сагара Адани. Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис заявил, что обвиняемые «солгали о схеме подкупа [индийских чиновников], пытаясь привлечь капитал от американских и международных инвесторов».
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (КЦББ) в параллельном иске заявила, что схема взяток была создана, чтобы «заручиться обязательством [индийского правительства] закупать энергию по ценам выше рыночных, что пойдет на пользу Adani Green и Azure Power».
По данным регулятора, Adani Green привлекла $175 млн от американских инвесторов, пока схема действовала, в то время как Azure Power торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже. Исполнительный директор КЦББ Санджай Вадхва утверждает, что Гаутам и Сагар Адани «побудили американских инвесторов купить облигации Adani Green с помощью процесса размещения, который искажал не только то, что у Adani Green была надежная программа по борьбе со взяточничеством, но и то, что высшее руководство компании не платило и не будет платить или обещать давать взятки».
Индийская компания Adani Green Energy, в отношении владельцев которой окружной суд Нью-Йорка предъявил обвинения во взяточничестве и мошенничестве с ценными бумагами, отозвала свое предложение о размещении облигаций на сумму $600 млн. Об этом сообщила газета Hindu.
Адани в 2022 и 2024 годах становился богатейшим человеком Индии, обгоняя в списках Мукеша Амбани (владелец конгломерата Reliance Industries Limited). Его состояние выросло с $9 млрд в 2020 году до $90 млрд в 2022-м. В сентябре 2022 года, когда состояние Адани достигло $146 млрд, он на короткий период занял второе место в списке богатейших людей мира Bloomberg, уступив только владельцу SpaceX и Tesla Илону Маску.
Сейчас Адани занимает 18-е место в списке Bloomberg с состоянием $85,5 млрд. На строчку выше идет Амбани с $94,3 млрд. При этом в рейтинге богатейших людей Forbes Адани занимает 25-е место с состоянием $56,7 млрд.
Сокращение состояния Адани началось в январе 2023 года, после того как американская исследовательская компания Hindenburg Research обвинила Adani Group в махинациях с ценными бумагами и в мошенничестве с бухгалтерским учетом. Тогда за месяц Адани потерял более $80 млрд. Совокупная капитализация компаний в составе Adani Group после выхода расследования сократилась на $153 млрд.
Бизнесмен назвал обвинения целенаправленной дезинформацией, заявив, что экспертная комиссия Верховного суда Индии не обнаружила каких-либо нарушений. В начале 2024 года он на короткое время вновь становился богатейшим человеком Индии.