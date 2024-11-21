Назван регион с самой дорогой красной икрой в России

Свыше 9 тысяч рублей икра стоила в шести регионах — это Севастополь, Ростовская, Владимирская, Орловская, Тамбовская и Архангельская области. А еще в 16 субъектах России цена деликатеса превышала 8 тысяч рублей, в том числе в Москве, Краснодарском и Алтайском краях, Астраханской, Оренбургской и Тверской областях, а также на Камчатке.