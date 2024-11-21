Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций

«Что мы сейчас делаем? Мы сейчас субсидируем часть процентных ставок, привлекая тем самым кредиты для текущей инвестиционной деятельности компании. Задача, которую мы видим вместе с Центральным банком, переструктурировать эти ресурсы из бюджета с субсидирования процентных ставок на субсидирование привлеченного капитала», — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».
Министр уточнил, что имеет в виду «перевод бюджетных денег с субсидирования процентных ставок, которые привлекает компания, к тому, чтобы стимулировать компанию выпускать акции, где-то и облигации, на финансовом рынке».
«Мне кажется, это хорошая идея. Об этом, кстати, говорили и в Государственной думе, когда рассматривали основные направления денежно-кредитной политики. Это стоит и в плане работы правительства», — добавил он.