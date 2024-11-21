Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций

«Что мы сейчас делаем? Мы сейчас субсидируем часть процентных ставок, привлекая тем самым кредиты для текущей инвестиционной деятельности компании. Задача, которую мы видим вместе с Центральным банком, переструктурировать эти ресурсы из бюджета с субсидирования процентных ставок на субсидирование привлеченного капитала», — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».