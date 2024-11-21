Гряды строительства: государство поддержит инфраструктурные облигации

Правительство России направит более 3,2 млрд рублей на дополнительное финансирование программы инфраструктурных облигаций в сфере строительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».
Механизм поддержки
Инфраструктурные облигации — уникальный для России инструмент финансирования социально важных проектов в регионах, сообщили «Известиям» в Службе внешних коммуникаций «Дом.РФ».
«Это механизм с рыночной логикой, но имеющий элементы государственной поддержки. Субсидия от государства обеспечивает льготную ставку по займам на реализацию инфраструктурных проектов, при этом основные затраты ложатся на инвесторов, которые получают доходность на уровне рынка», — уточнили в госкорпорации.
По оценкам «Дом.РФ», на каждый рубль из федерального бюджета приходится 5 рублей, направленных на инфраструктурное строительство. Такое соотношение подтверждает эффективность соответствующих облигаций как способа привлечения рыночного финансирования на долгосрочные инфраструктурные проекты.
За четыре года «Дом.РФ» разместил девять выпусков инфраструктурных облигаций и привлек с рынка капитала 120 млрд рублей.
«Сейчас в нашем портфеле 52 проекта в 26 регионах с общей суммой займов более 180 млрд рублей. Предоставленные правительством средства обеспечат их своевременную реализацию на льготных условиях. При этом важно отметить, что финансирование проектов “Дом.РФ” осуществляет не единовременно, а поэтапно — по мере необходимости и на конкретные работы. Такая схема дает дополнительную гарантию сохранности вложений инвесторов», — отметили в финансовом институте.
Объем средств, направленных по программе на стройку, по итогам 2024 года может достичь 100 млрд рублей.
«Механизм инфраструктурных облигаций пользуется большим спросом среди регионов и компаний, о чем свидетельствует количество и объем заявок на рассмотрении. В настоящее “Дом.РФ” обсуждает с бизнес-сообществом и федеральными органами власти возможность расширения программы, в том числе в рамках поручения президента РФ увеличить объем финансирования до 300 млрд рублей», — добавили в госкомпании.
Вынужденные траты
Размер субсидии привязан к размеру ключевой ставки. Кроме того, некоторые выпуски инфраструктурных облигаций имеют плавающий размер купона, также привязанный к ключевой ставке, сказал «Известиям» старший директор — руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.
— Поскольку ключевая ставка сейчас оказалась выше прогнозных значений, правительству, видимо, понадобилось отдельным решением увеличить финансирование собственных обязательств перед СОПФ «Дом.РФ» по субсидии, что в свою очередь способствует штатному обслуживанию облигаций, — заметил он.
Факт выделения средств не является чем-то необычным, тем более объем допфинансирования невелик по сравнению с общим объемом программы, отметил эксперт.
— Между тем программа выпуска инфраструктурных облигаций имеет несколько уровней защиты не только от правительства, но и от «Дом.РФ», включая полное поручительство, — подчеркнул он.
Небольшой шаг
Инфраструктурные облигации очень востребованы в строительной индустрии — оптимальный инструмент финансирования создания инфраструктуры, считает финансовый директор группы «Самолет» Нина Голубничая.
— Но мы, как правило, сейчас ими не пользуемся ввиду высокой зарегулированности процесса их получения и операционной работы с ними, — сказала «Известиям» эксперт. — Что касается обсуждаемых сумм, то 3,2 млрд рублей — очень небольшой объем для сферы строительства. Создание всей инфраструктуры в рамках наших проектов только на социальные объекты в Московской области обходится в 10−12 млрд рублей в год, но такого вида финансирование в любом случае существенно снижает нагрузку в части финансовых расходов для застройщиков.
Выделенные правительством 3,2 млрд рублей на программу инфраструктурных облигаций — важный, но промежуточный шаг в развитии механизма проектного финансирования, заметил генеральный директор ОЭЗ «Доброград-1» Денис Антипов.
— В перспективе ожидается расширение инструментов государственно-частного партнерства и внедрение новых механизмов привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты, — заявил «Известиям» эксперт. — Особенно важно, что поддержка направлена не только на жилищное строительство, но и на развитие социальной инфраструктуры. Это создает мультипликативный эффект для экономики регионов и повышает качество жизни населения.
Решение на местах
Программа инфраструктурных облигаций в сфере строительства направлена на то, чтобы строящиеся крупные объекты были в достаточной степени сопряжены с правильной, развитой и комфортной городской инфраструктурой, отметила старший преподаватель кафедры территориального развития им. В. Л. Глазычева Президентской академии Марианна Маевская.
— Это хороший инструмент градостроительной политики государства, — заявила «Известиям» эксперт. — Деньги всегда имеют свойство заканчиваться быстрее, чем нужно, их всегда не хватает. Тем не менее специализированная программа и выделенные средства должны позитивно сказаться на возможностях застройщиков обеспечивать полноценную городскую среду.
Дополнительное финансирование инфраструктурных облигаций в размере 3,2 млрд рублей — это небольшой, но стратегически важный шаг, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
— Оно позволит частично компенсировать проценты дохода по облигациям, что особенно ценно в условиях высокой ключевой ставки, делающей кредитование невыгодным для многих отраслей. Такая поддержка стимулирует бизнес-среду, укрепляя позиции облигаций как альтернативного источника привлечения средств, — заявил «Известиям» эксперт.
Кризис в строительстве
В условиях жестких макроэкономических показателей, повышенной ставки ЦБ и сокращения лимитов выдаваемой льготной ипотеки сектор строительства переживает не самое спокойное время, заявил «Известиям» член комитета по строительству «Деловой России» Владимир Комлев.
— Дополнительное финансирование окажет благоприятный эффект, однако оно в указанных объемах не является панацеей. Растущие потребности бизнеса с учетом усложнения логистических цепочек, увеличения стоимости строительных материалов и при этом падение спроса на жилье из-за высоких кредитных ставок говорят об отсутствии верхнего предела дополнительного финансирования программы инфраструктурных облигаций. Бизнесу сегодня требуется максимальная поддержка во избежание появления растущего числа долгостроев и пустеющих офисов продаж, — считает эксперт.
На рынке, по его словам, уже не первый месяц ходят разговоры о расширении льготных ипотечных программ, изменении условий и методов распределения денежных средств. Таких как привлечение в сектор новых игроков, не прописанных в действующем 214-ФЗ. На текущий момент бизнес постепенно сталкивается с ощутимой нехваткой денежных потоков. Во избежание череды банкротств в профессиональном сообществе ищутся пути решения.
«Известия» направили запрос в Минстрой, но на момент публикации ответ получен не был.