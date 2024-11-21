Гряды строительства: государство поддержит инфраструктурные облигации

— Но мы, как правило, сейчас ими не пользуемся ввиду высокой зарегулированности процесса их получения и операционной работы с ними, — сказала «Известиям» эксперт. — Что касается обсуждаемых сумм, то 3,2 млрд рублей — очень небольшой объем для сферы строительства. Создание всей инфраструктуры в рамках наших проектов только на социальные объекты в Московской области обходится в 10−12 млрд рублей в год, но такого вида финансирование в любом случае существенно снижает нагрузку в части финансовых расходов для застройщиков.