Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025−2027 годы

Документ поддержали 335 депутатов, один высказался против, воздержались — 77.
Так, в 2025 году ожидается рост доходов федерального бюджета до 40,296 трлн рублей, что на 11,6% больше, чем в текущем году. В 2026-м доход прогнозируется в размере 41,841 трлн рублей, а в 2027 году — 43,154 трлн.
На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 трлн рублей (всего 21,3 трлн за три года). Это индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми.
Отмечается, что принятый закон обеспечивает все социальные обязательства, реализует задачи развития и учитывает все вызовы, с которыми столкнулась Россия.
Документ был внесен в парламент 30 сентября. Отмечалось, что главной целью было исполнение социальных обязательств перед гражданами.
24 октября проект был принят в первом чтении. Отмечалось, что наибольшая часть бюджета в 2025 году пойдет на оборону (32,5%), затем на социальную политику (15,7%), национальную экономику (10,5%) и национальную безопасность и правоохранительную деятельность (8,3%).
Во втором чтении бюджет был принят 14 ноября. В проект было внесено 888 правок. Сообщалось, что в грядущем году на материнский капитал будет выделено 537,5 млрд рублей. Размер маткапитала составит 676,3 млрд рублей на первого ребенка и 217,4 млрд рублей дополнительно на второго. Программой смогут воспользоваться 1,7 млн семей.