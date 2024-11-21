Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025−2027 годы

Так, в 2025 году ожидается рост доходов федерального бюджета до 40,296 трлн рублей, что на 11,6% больше, чем в текущем году. В 2026-м доход прогнозируется в размере 41,841 трлн рублей, а в 2027 году — 43,154 трлн.