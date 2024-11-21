Глава ФНС оценил возможность коррекции порогов НДФЛ на инфляцию

Вопрос индексации пороговых значений по доходам для прогрессивной шкалы НДФЛ «имеет право на жизнь». Такое мнение в интервью РБК высказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
«Мне кажется, теоретически это вполне решаемая задача, и она точно имеет право на жизнь. На самом деле любые абсолютные пороговые значения в налогообложении, по идее, должны подвергаться инфляционным корректировкам», — отметил он.
По словам Егорова, целесообразность этого должна оцениваться с учетом трех факторов. «Первое — это бюджетные возможности, второе: нужно учитывать, что сразу взяли пороги куда выше, чем средняя зарплата, то есть с запасом. А третье: как управлять корректировкой пороговых значений, чтобы все, начиная от налоговых агентов и заканчивая налогоплательщиками, пользовались ими правильно. Если мы на эти три вопроса отвечаем, то теоретически в будущем, если Минфин придет к такой позиции, можно рассматривать возможность инфляционной корректировки», — заключил он.
С 2025 года в России вводится пятиступенчатая шкала НДФЛ. Ставка 13% будет действовать для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год, 15% — от 2,4 млн до 5 млн руб. в год, 18% — от 5 млн до 20 млн руб. в год, 20% — от 20 млн до 50 млн руб. в год и 22% — свыше 50 млн руб. в год. Повышенный налог будет взиматься не с общей суммы дохода, а только с суммы, превышающей порог. Таким образом, для самых больших зарплат — выше 50 млн в год — налог будет рассчитываться с использованием всех ставок: 13% с 2,4 млн, 15% — с 2,6 млн, 18% — с 15 млн, 20% — с 30 млн и, наконец, 22% — с части, превышающей 50 млн. Повышение НДФЛ коснется 3−4% населения России, оценивал министр финансов Антон Силуанов.
По оценке Минфина, такое расширение шкалы НДФЛ принесет федеральному бюджету в следующем году 533 млрд руб.
Ранее к «подвижности» порогов прогрессивной шкалы НДФЛ призвал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. «Если сейчас повышение налогов коснется только 3,2% населения, то к 2030 году, если не менять границы, это уже будет 13%», — оценивал он. Клепач напомнил, что инфляционный фактор учитывают и в других странах, где действует прогрессивная шкала подоходного налога. При неизменности абсолютных пороговых значений прогрессии НДФЛ и росте номинальных зарплат (даже если он всего лишь компенсирует инфляцию) все больше людей будут перемещаться в область более высоких ставок.
По состоянию на 18 ноября годовая инфляция в стране составила 8,7%, по оценке Минэкономразвития. По итогам года потребительские цены вырастут на 8−8,5%, в 2025 году рост замедлится до 4,5−5%, прогнозирует Банк России. В 2025—2027 годах номинальные зарплаты будут расти на 10,6% в год, говорится в базовом прогнозе Минэкономразвития, представленном в сентябре.
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