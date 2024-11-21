Глава ФНС оценил возможность коррекции порогов НДФЛ на инфляцию

С 2025 года в России вводится пятиступенчатая шкала НДФЛ. Ставка 13% будет действовать для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год, 15% — от 2,4 млн до 5 млн руб. в год, 18% — от 5 млн до 20 млн руб. в год, 20% — от 20 млн до 50 млн руб. в год и 22% — свыше 50 млн руб. в год. Повышенный налог будет взиматься не с общей суммы дохода, а только с суммы, превышающей порог. Таким образом, для самых больших зарплат — выше 50 млн в год — налог будет рассчитываться с использованием всех ставок: 13% с 2,4 млн, 15% — с 2,6 млн, 18% — с 15 млн, 20% — с 30 млн и, наконец, 22% — с части, превышающей 50 млн. Повышение НДФЛ коснется 3−4% населения России, оценивал министр финансов Антон Силуанов.