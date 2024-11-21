ФНС раскрыла, сколько начислила налога на вклады россиян

При расчете налога учитываются процентные доходы физического лица, полученные за предыдущий год, по всем имеющимся счетам и депозитам в рублях и валюте во всех банках. Сроки открытия вкладов и их величина не имеют значения, для расчета берутся именно поступления от этого вида сберегательных продуктов, полученные в течение года. Под налогообложение не попадают доходы по вкладам со ставкой ниже 1%, а также по вкладам, которые клиент унаследовал.