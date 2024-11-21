ФНС раскрыла, сколько начислила налога на вклады россиян

Налог на вклады действует в России с 2021 года, но срок его уплаты сдвигался. В итоге первым годом, за который он взимается, стал 2023-й, выплаты производятся в 2024-м. В сентябре ФНС начала рассылать гражданам уведомления с суммой начисленного налога на вклады, его нужно уплатить до 1 декабря 2024 года.
Как рассчитывается налог на вклады
При расчете налога учитываются процентные доходы физического лица, полученные за предыдущий год, по всем имеющимся счетам и депозитам в рублях и валюте во всех банках. Сроки открытия вкладов и их величина не имеют значения, для расчета берутся именно поступления от этого вида сберегательных продуктов, полученные в течение года. Под налогообложение не попадают доходы по вкладам со ставкой ниже 1%, а также по вкладам, которые клиент унаследовал.
НДФЛ взимается не со всей суммы процентных доходов по вкладам, а только с ее части. Необлагаемая база зависит от величины ключевой ставки Банка России и рассчитывается так: максимальное значение ставки ЦБ за отчетный год (показатели берутся на начало каждого месяца) умножается на 1 млн руб. Для 2023 года это 150 тыс. руб., а для 2024-го — 210 тыс. руб.
Если доходы клиента по всем имеющимся банковским вкладам за отчетный период оказываются больше пороговой суммы, то с этого превышения необходимо заплатить 13 или 15% (повышенный НДФЛ взимается с налогоплательщиков с доходами от 5 млн руб. в год).
Согласно июньским поправкам в закон «О бюджете», Минфин рассчитывал получить в этом году в казну от налога на вклады 101,58 млрд руб. Таким образом, сумма начисленного ФНС налога превысила плановый показатель на 12,2%. Но это пока не финальная сумма сборов.
В отличие от НДФЛ с зарплат или дивидендов, налог на вклады граждане должны уплачивать самостоятельно, спустя месяцы после получения доходов. Оплата производится на основе полученных уведомлений от налоговой, так же как, например, платится налог на имущество или транспортный налог.
Вопрос о том, могут ли банки, которые передают в ФНС данные о доходах граждан по вкладам, выступать налоговыми агентами и самостоятельно взимать сбор в пользу государства, сейчас не обсуждается, сообщил Егоров.
«Дискуссия была в момент, когда вводился налог на доходы по депозитам. Мы общались с банковским сообществом на предмет того, насколько они готовы к такому расчету, к агрегации данных. И было принято решение, что налоговая информационная система готова лучше, чем банковская, к такому расчету. Поэтому на нас это и возложили», — пояснил он.
По данным ЦБ, на 1 января 2024 года россияне хранили на счетах и депозитах в банках 44,92 трлн руб. 65,2% от этой суммы приходилось на средства, размещенные на срочных вкладах, которые предполагают начисление процентов. За 2023 год сбережения населения в банках увеличились на 22,7%, а на срочных вкладах — на 29,3%. Какая часть прироста из 6,64 трлн руб. приходится на начисленные проценты — неизвестно.