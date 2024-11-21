Bloomberg: Байден хочет списать долги Украины на 4,65 миллиарда долларов

«Администрация Байден сообщила конгрессу, что планирует отметить долг Украины на 4,65 миллиарда долларов… Это последнее из серии действий для укрепления поддержки Киева перед тем, как избранный президент Дональд Трамп займет офис», — говорится в публикации.
Как отмечается, речь идет о части долга Украины на общую сумму 9 миллиардов долларов, который Киев получил в рамках одобренного конгрессом в апреле пакета дополнительного финансирования на цели национальной безопасности объемом 60 миллиардов долларов.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, поэтому властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.