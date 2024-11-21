Bloomberg: Байден хочет списать долги Украины на 4,65 миллиарда долларов

Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, поэтому властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.