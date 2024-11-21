Бизнес-империя индийца Гаутама Адани потеряла $34 млрд капитализации

Обвинения главе индийского конгломерата были предъявлены почти через два года после того, как американская исследовательская компания Hindenburg Research выпустила расследование, в котором обвинила Adani Group в многочисленных финансовых нарушениях и манипулировании рынком. Конгломерат эти обвинения отверг. Hindenburg Research известна тем, что занимается поиском финансовых преступлений и скрытых проблем в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения.