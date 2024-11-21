Бизнес-империя индийца Гаутама Адани потеряла $34 млрд капитализации

Рыночная стоимость компаний, входящих в индийский конгломерат Adani Group, упала на $34 млрд на торгах в четверг, 21 ноября, пишет Reuters. Распродажи в бумагах начались после того, как прокуратура США предъявила председателю правления индийского конгломерата Гаутаму Адани и его партнерам обвинения в предполагаемом взяточничестве и мошенничестве, сообщило издание.
Акции холдинговой компании Adani Enterprises рухнули на 23%. Бумаги Adani Ports, Adani Total Gas, Adani Green, Adani Power Adani Wilmar, Adani Energy Solutions и других дочерних компаний конгломерата потеряли от 6% до 19% стоимости.
Общая капитализация десяти акций группы Adani по состоянию на 11:54 мск составляла около $147 млрд по сравнению со $169,08 млрд во вторник.
В США одному из богатейших людей мира предъявили обвинения в создании многолетней схемы выплаты взяток индийским чиновникам на сотни миллионов долларов в обмен на контракты на поставки энергии с солнечных электростанций и сокрытии этой схемы от американских инвесторов.
Министерство юстиции США предъявило обвинение Гаутаму Адани и еще семи руководителям бизнеса, включая племянника предпринимателя Сагара Адани, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала против них гражданский иск. Из-за такого развития событий подразделение Adani Green решило не проводить запланированное размещение облигаций, номинированных в долларах США. Компания отозвала свое предложение о размещении облигаций на сумму $600 млн.
SEC в иске заявила, что схема взяток была создана, чтобы «заручиться обязательством [индийского правительства] закупать энергию по ценам выше рыночных, что пойдет на пользу Adani Green и Azure Power». По данным регулятора, Adani Green привлекла $175 млн от американских инвесторов, пока схема действовала, а акции Azure Power торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Adani Group заявила в четверг, что обвинения беспочвенны, добавив, что она будет использовать все возможные правовые средства для своей защиты.
«Обычно инвесторам не нравятся какие-либо провалы в корпоративном управлении, и до тех пор, пока ситуация не прояснится, инвесторы будут избегать акций группы Adani», — сказал аналитик по розничным акциям SMC Global Securities Саурабх Джайн. По его мнению, это может подорвать доверие к группе и, возможно, для компании возрастет стоимость заимствований.
Одного из богатейших людей мира обвинили в США в мошенничестве
Агентство Moody’s Ratings заявило, что обвинительное заключение носит негативный характер для кредитного рейтинга, добавив, что рейтинговое агентство уделяет особое внимание способности группы получать доступ к капиталу, а также ее стандартам корпоративного управления.
Обвинения главе индийского конгломерата были предъявлены почти через два года после того, как американская исследовательская компания Hindenburg Research выпустила расследование, в котором обвинила Adani Group в многочисленных финансовых нарушениях и манипулировании рынком. Конгломерат эти обвинения отверг. Hindenburg Research известна тем, что занимается поиском финансовых преступлений и скрытых проблем в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения.
«Хотя Adani Group продемонстрировала стойкость, выдержав прошлые обвинения, в том числе со стороны Hindenburg Research, это развитие событий подчеркивает сохраняющиеся риски, связанные с развивающимися рынками, особенно в вопросах управления, прозрачности и контроля со стороны регулирующих органов», — рассказал управляющий фондом сингапурской компании SGMC Capital Мохит Мирпури.
Основатель и председатель конгломерата Adani Group Гаутам Адани с состоянием $85,5 млрд занимает второе место в индийской части списка миллиардеров Bloomberg. По размеру капитала он уступает только владельцу конгломерата Reliance Industries Мукешу Амбани, чье состояние оценивается в $94,3 млрд по данным на 21 ноября. В общем списке миллиардеров Гаутам Адани занимает 18-е место в мире.
В 2022 и 2024 годах Гаутам Адани становился богатейшим человеком Индии, обгоняя в списках Мукеша Амбани. Его капитал увеличился с $9 млрд в 2020 году до $90 млрд в 2022-м. В сентябре 2022 года состояние Адани достигло $146 млрд, и он на короткий период занял второе место в списке богатейших людей мира Bloomberg, уступив только владельцу главе Tesla Илону Маску.