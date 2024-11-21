Австрийская Warimpex продала свой последний актив в России

Компания со штаб-квартирой в Австрии была основана в 1959 году, говорится на ее сайте. Она специализируется на строительстве объектов коммерческой недвижимости, преимущественно отелей и бизнес-центров, и последующем управлении ими. За последние 40 лет Warimpex построила объекты общей стоимостью свыше €1 млрд, ее основной бизнес был сконцентрирован в Австрии, Польше, Венгрии, Германии и России. Из отчетности компании за первое полугодие 2024 года следует, что ее общая выручка за этот период составила €26 млн (-1% год к году). За первые шесть месяцев года Warimpex получила чистый убыток €8,8 млн в сравнении с прибылью €0,2 млн в прошлом году, сказано в документе.