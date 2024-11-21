Австрийская Warimpex продала свой последний актив в России

Австрийская инвестиционно-строительная компания Warimpex закрыла сделку по продаже многофункционального комплекса «Аэропорт-сити», расположенного на Стартовой улице в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на ее официальном сайте в конце октября.
Детали соглашения, включая сумму сделки и покупателя, в нем не раскрываются. В заявлении лишь сказано, что в рамках транзакции новый российский владелец получит доли в структурах австрийской компании и обязанности по кредитным договорам. В пресс-службе Warimpex РБК также уточнили, что не разглашают сумму и структуру сделки.
Сама Warimpex с продажей актива окончательно покинет российский рынок, следует из сообщения. Сделка по продаже актива окажет негативное влияние на финансовые результаты группы в 2024 году в размере около €76 млн, сообщает Warimpex.
РБК направил запрос в компанию. Представитель «Технологий доверия» (экс-PwC), которая выступала консультантом по сделке, от комментариев отказался.
Чем известна Warimpex
Компания со штаб-квартирой в Австрии была основана в 1959 году, говорится на ее сайте. Она специализируется на строительстве объектов коммерческой недвижимости, преимущественно отелей и бизнес-центров, и последующем управлении ими. За последние 40 лет Warimpex построила объекты общей стоимостью свыше €1 млрд, ее основной бизнес был сконцентрирован в Австрии, Польше, Венгрии, Германии и России. Из отчетности компании за первое полугодие 2024 года следует, что ее общая выручка за этот период составила €26 млн (-1% год к году). За первые шесть месяцев года Warimpex получила чистый убыток €8,8 млн в сравнении с прибылью €0,2 млн в прошлом году, сказано в документе.
На российский рынок компания вышла в 1990-х годах — тогда она приобрела первый отель в Екатеринбурге. В 2009 году рядом с екатеринбургским аэропортом Кольцово открылся ее отель Angelo на 211 номеров. Также в российском портфеле Warimpex находился и проект многофункционального комплекса «Аэропорт-сити» в Санкт-Петербурге. Он включает в себя гостиницу Airportcity Plaza (294 номера) и бизнес-центры, среди которых, к примеру, «Юпитер-1», «Юпитер-2», «Цеппелин». Общая площадь комплекса, включая реализованные и находящиеся в разработке объекты, составляет 185 тыс. кв. м, на данный момент построено около 100 тыс. кв. м. Сам проект расположен недалеко от аэропорта Пулково и транспортной развязки КАД — Аэропорт — Западный скоростной диаметр. Якорными арендаторами офисной части «Аэропорт-сити» выступает «Газпром» и его дочерние компании.
Решение об уходе с рынка во многом было связано с тем, что после начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году компании становилось сложнее управлять «Аэропорт-сити» — только через независимые российские дочерние компании. При этом больше не представлялось возможным строить новые проекты, говорится в заявлении. «Несмотря на трудности, мы рады найти решение данной проблемы, которое не только соответствует всем указанным требованиям, но и позволит нам сконцентрироваться на реализации объектов в Польше, а также заниматься новыми проектами», — подчеркнул генеральный директор Warimpex Франц Юркович, чьи слова приводятся в сообщении.
Кто станет новым владельцем актива
Новым собственником многофункционального комплекса в Санкт-Петербурге станет компания «Совинком Инвест», говорят два источника РБК, работавшие с активом. В пресс-службе Warimpex подтвердили, что подписали договор купли-продажи с российской компанией «Совинком Инвест», управляющей недвижимостью в различных регионах России.
Владелец и генеральный директор «Совинком Инвест» Дмитрий Павлов сообщил РБК, что информация о сделке в ближайшее время будет отражена в реестрах. Решение о покупке «Аэропорт-сити» обусловлено расширением портфеля собственной коммерческой и гостиничной недвижимости, рассказал собеседник РБК. Он также пояснил, что в первую очередь компания планирует сфокусироваться на операционной эффективности, так как текущие экономические реалии стимулируют собственников бизнеса подходить к этому вопросу с особым вниманием.
По данным СПАРК, «Совинком Инвест» была создана в апреле 2024 года, ее основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. С этого момента ее основным владельцем выступает Павлов, которому также принадлежат компании «Совинком Недвижимость» и «Совинком». За последней закреплен домен B.60 Hotel — четырехзвездочного бутик-отеля, расположенного на 1-й Брестской улице недалеко от станций метро «Белорусская» и «Маяковская».
Павлов также ранее входил в совет директоров ГК «Космос», ВАО «Интурист» и «Космос ОГ», связанных с гостиничной компанией АФК «Система» Сosmos Hotel Group. Кроме того, ему принадлежит и порядка 97% в компании «Постмэн», специализирующейся на разработке компьютерного программного обеспечения. За этой структурой закреплен домен Samoware — приложение, которое объединяет в себе различные корпоративные коммуникации.
Как оценивают комплекс эксперты
Сумму сделки стороны не раскрывают. Рыночная стоимость актива может составлять около 12−15 млрд руб., подсчитал партнер NF Group Станислав Бибик. Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров говорит примерно о 140−170 тыс. руб. за 1 кв. м, а управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков — о 120−140 тыс. руб. за 1 кв. м. На данный момент точную оценку назвать достаточно сложно, так как в подобных транзакциях должен применяться дисконт 60% и выплата добровольного взноса в бюджет 35%, добавляет Владимиров. Кроме того, по его словам, здесь возможна скидка и за объем.
Интерес к «Аэропорт-сити» опрошенные РБК эксперты связывают с несколькими факторами. Это качественный актив в развитой зоне делового кластера аэропорта Пулково, указывает Бибик. Кроме того, рядом находится КАД, Пулковское и Московское шоссе. По словам Владимирова, покупателя могла привлечь цена входа, а также наличие качественного состава арендаторов. Кроме того, это один из самых крупных портфелей офисной недвижимости, с приобретением которого можно стать сразу одним из крупнейших игроков на рынке Петербурга, добавляет он. Среди его преимуществ он называет также 100% заполняемость по двум бизнес-центрам и паркингу, рост загрузки гостиницы, высокое качество отделки и инженерных систем.
Санкт-Петербург — довольно популярный инвестиционный рынок, рассуждает Бибик. По итогам 2024 года на долю Петербурга придется более 10% всех инвестиций в недвижимость России, говорит он. Среди крупнейших сделок, к примеру, покупка «Элемент Девелопментом» земельных участков на Васильевском острове у «Группы ЛСР» и приобретение девелопером Glorax территории в Ленинградской области.
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