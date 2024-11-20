В Госдуму внесут проект о заморозке тарифов естественных монополий

«На протяжении многих лет ведущие российские эксперты и экономисты отмечают, что высокие показатели роста тарифов естественных монополий в нашей стране являются одним из ключевых барьеров для развития бизнеса. При этом нельзя не отметить, что изначальная функция тарифной политики — это стимулирование развития предпринимательства», — отметил лидер эсеров.