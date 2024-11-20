В Госдуме оценили идею увеличить пенсии до 40% от средней зарплаты

«Я согласна, что было бы очень хорошо, если бы такие параметры были достигнуты. Но на текущий период, конечно, это малореально. Поскольку у нас в экономике сегодня, по разным оценкам, от 73 млн до 75 млн россиян задействовано, при этом количество пенсионеров составляет 42 млн. То есть на каждого пенсионера приходится менее чем два работающих россиянина», — сообщила депутат в беседе с Lenta.Ru.
Бессараб объяснила, что сегодня пенсии формируются из расчета 22% от заработной платы каждого работающего.
«Безусловно, можно было бы добавить из федерального бюджета, но он тоже дефицитный сегодня, несмотря на то, что он растет даже в условиях санкций. Бюджет сбалансирован на то, чтобы обеспечить и образование, и здравоохранение, и защиту материнства и детства, семей с детьми и так далее. Если мы добавим где-то, нам придется откуда-то забрать», — добавила она.
При этом парламентарий подчеркнула, что, государство делает всё возможное для того, чтобы пенсионеры не оказались за чертой бедности.
Ранее в этот день депутат Московской областной думы, председатель Союза пенсионеров региона Анатолий Никитин заявил, что справедливый размер пенсии для неработающих россиян в 2025 году должен составлять 40% от средней заработной платы на текущий момент, сообщает 360.ru.
Он предложил, чтобы минимальный размер пенсии по стране был установлен на уровне 35 тыс. рублей, передает RT. По словам Никитина, при таком пороге размер пенсии станет справедливым, то есть достаточным для того, чтобы человек смог обеспечивать свои базовые потребности в питании, жилье, одежде, а также принимать участие в культурной жизни и совершать поездки, передает НСН.
С 1 января 2024 года средний размер пенсии для россиян после индексации на 7,5% составляет 23 405 рублей.
До этого, 1 ноября, глава лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов рассказал, что прибавку к пенсии в 7,5−8% от зарплаты могут получить россияне с доходом до 80 тыс. рублей, которые ежемесячно инвестируют от 3 тыс. рублей в программу долгосрочных сбережений. Таким образом, участник программы может рассчитывать на софинансирование своей пенсии государством в размере 3 тыс. рублей в течение 10 лет.
Ранее, 8 октября, из материалов к проекту бюджета Соцфонда на трехлетку, которые изучили «Известия», следовало, что средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тыс. рублей в следующем году. По сравнению с 2023 годом она вырастет на 7,5%. Это чуть больше запланированного с января увеличения господдержки — на 7,3%. Небольшое превышение объясняется возобновлением индексации для работающих граждан, отмечается в материале.
Финансовый аналитик Михаил Беляев 30 октября также рассказывал, что самый простой способ увеличить выплаты к моменту выхода на пенсию — заранее открыть банковский вклад и сделать частичные накопления. При этом он указал на важность длительного периода накопления средств, чего можно добиться с помощью банковского вклада или негосударственного пенсионного фонда накоплений.