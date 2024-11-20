В Госдуме оценили идею увеличить пенсии до 40% от средней зарплаты

«Я согласна, что было бы очень хорошо, если бы такие параметры были достигнуты. Но на текущий период, конечно, это малореально. Поскольку у нас в экономике сегодня, по разным оценкам, от 73 млн до 75 млн россиян задействовано, при этом количество пенсионеров составляет 42 млн. То есть на каждого пенсионера приходится менее чем два работающих россиянина», — сообщила депутат в беседе с Lenta.Ru.