В ГД предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

В настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом — пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено физлицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно находиться иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество.
«Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года, в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, такой срок составит один год, а в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 2171 Налогового кодекса Российской Федерации — два года», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Нилова, в настоящее время многие граждане, чтобы сэкономить и не платить подоходный налог от продажи квартиры, ждут положенного по НК РФ пятилетнего срока ее нахождения в собственности. Или если недвижимость получена, например, в порядке наследования или по договору дарения — нужно ждать три года для ее продажи без уплаты НДФЛ. При этом страдает трудовая мобильность населения, а средства от продажи недвижимости и приобретения нового жилья идут в экономику с задержкой.