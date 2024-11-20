В ЦСР подчеркнули устойчивый рост турпотока из Турции в Россию

«Въездной турпоток из Турции пока несопоставим с числом поездок россиян в эту страну, однако он демонстрирует тенденцию к устойчивому росту в последние годы. В 2023 году турецкие путешественники совершили 82 тысячи поездок в Россию, а это лишь на 6% меньше, чем до пандемии коронавируса. За первые шесть месяцев 2024 года граждане Турции побывали в Российской Федерации 47 тысяч раз, а в период с января по сентябрь — уже 76,8 тысяч раз — на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года», — сообщила Максутова.