Устойчивый тренд: рублевые платежи за российский импорт и экспорт достигли максимума

Доля рублевых платежей за российский импорт и экспорт достигла рекордных значений по итогам сентября 2024 года. Между тем объем расчетов в валютах недружественных стран сократился до минимальных значений. Подобная ситуация свидетельствует об успешности тренда на дедолларизацию, полагают эксперты. Переход на расчеты в национальных валютах уменьшает зависимость от доллара в международной торговле. «Известия» узнали, как удалось добиться подобных результатов.
Спрос на рубль
Доля платежей в российских рублях при оплате импорта в РФ и оказания услуг достигла нового максимума, составив 48,5%. Такой показатель был зафиксирован в сентябре 2024 года. Об этом сообщается в предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов ЦБ РФ. Прежний максимум фиксировался в июле того же года.
Рекордно высокими оказались рублевые расчеты со странами Африки (72,1%). Нового максимума достигли и расчеты в рублях с азиатскими партнерами (45,2%).
Между тем доля платежей в валютах недружественных стран при расчете за импортные товары и оказание услуг снизилась за тот же период до нового минимума в 18,4%. Прежний также фиксировался в июле и составлял 20,7%.
Снизилась и доля токсичных валют в оплате импортных товаров при расчете с европейскими государствами. Она упала до 37,1%. Для сравнения: в августе текущего года она составляла 49%.
Добиться подобного результата удалось за счет увеличения доли рублевых платежей (58,1%). Расчеты в прочих валютах в этом случае составили 4,8%.
Всего же доля платежей за импорт в валютах других государств достигла 33%.
Укрепление позиций
Доля платежей в рублях за российский экспорт в сентябре увеличилась до 42,8%. Однако подросла и выручка российских экспортеров в недружественных валютах, составив 18,3%. При этом процент поступлений в валютах дружественных государств сократился до 38,9%.
Доля платежей за российский экспорт, проведенных партнерами из американских государств, увеличилась практически вдвое, до 42,3%. На недружественные валюты, в свою очередь, пришлось 54,9% объема.
Увеличили долю платежей в рублях и покупатели из азиатских стран. Она выросла до 39,3%. При этом число экспортных расчетов в дружественных валютах сократилось до 45,1%.
В свою очередь, доля рублевых платежей за российские поставки в европейские страны уменьшилась до 61,7%. А вот в недружественных валютах в сентябре рассчитывались чаще, чем прежде (32,2%).
По результатам изменения структуры и объемов внешнеторговых платежей сальдо расчетов в рублях в долларовом эквиваленте выросло в сентябре до $8,8 млрд. При платежах в прочих валютах — до $5,4 млрд. Подросло и сальдо расчетов в токсичных валютах, оно увеличилось до $1,5 млрд.
Редакция «Известий» направила запрос в Банк России. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Причины успеха
Увеличение доли внешнеторговых платежей России в национальной валюте до рекордных 48,5% в сентябре текущего года вызвано несколькими факторами, полагает специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.
Первый из них — особенности бухгалтерского учета, в соответствии с которыми алгоритм внешнеторговых операций российских компаний всё больше начинает напоминать бартер.
— Экспортные предприятия в бухгалтерских документах отражают сделки как денежные операции, но сами банковские транзакции не проводят, оставляя значительную часть валюты за рубежом с последующим финансированием импорта, — объясняет эксперт.
Второй важный фактор, по его словам, — это гибкость банковской инфраструктуры. В настоящий момент системно значимые кредитные организации России предлагают экспортерам всё более выгодные условия и при обслуживании, и при кредитовании в российских рублях.
В целом же рекордного объема доли рубля в расчетах за импорт удалось добиться из-за прошедшей перестройки российской экономики, создания новых связей и появления новых торговых партнеров, перечисляет независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.
Кроме того, долю платежей в российских рублях при оплате поставок за импорт увеличивает давление вторичных санкций, дополняет президент альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии B2BASEAN Любарто Сартойо.
Также рост доли рублевых расчетов во внешнеторговой деятельности стал возможен благодаря государственной политике по продвижению рубля в качестве основной валюты и заключению необходимых двусторонних соглашений по переходу на расчеты в нацвалютах, уточняет финансовый советник Анна Веденеева.
Важные партнеры
В настоящий момент РФ расплачивается в отечественной валюте со странами Европы, Азии, Карибского бассейна и Океании, ссылается на данные Центробанка Николай Вавилов.
— Несмотря на ожидания Запада, российская экономика продолжает находить выходы и перестраивается. И в этом процессе многие дружественные страны Африки, Латинской Америки и, конечно, Азии не против перехода на торговлю в национальных валютах. Это основная причина увеличения доли платежей в российских рублях, — убежден Любарто Сартойо.
Наиболее активными партнерами в рублевых расчетах являются страны, с которыми у России налажены крепкие торговые отношения, отмечает Анна Веденеева. В частности, это Китай, Турция и Индия.
Не менее активно платежи в рублях Россия ведет с Азербайджаном, Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном, дополняет список Руслан Пичугин.
— Участники ВЭД используют компании-посредники для осуществления переводов из стран ближнего зарубежья, торговля с которыми традиционно проходит в рублях. В применяемых схемах расчетов оплата товаров из стран Азии уходит в третьи страны и уже там обменивается на китайскую или другие валюты, — разъясняет эксперт.
Конец гегемонии
Процесс перехода на расчеты в национальных валютах во внешнеэкономической деятельности называется дедолларизацией, напоминает Николай Вавилов. К 2030 году Россия полностью намерена отказаться от доллара США в платежах.
— На текущий момент, помимо китайского юаня, Россия также ведет расчеты с дружественными странами и партнерами из ЕАЭС через арабский дирхам, индийскую рупию и валюты стран СНГ (казахстанский тенге, азербайджанский манат, таджикский сомони, киргизский сом, армянский драм и узбекский сум), — перечисляет собеседник «Известий».
Расчеты в некоторых из этих валют содержат в себе риски, связанные с несвободной конвертацией, признает Вавилов. Однако практика и увеличивающаяся частота применения нацвалют показывают, что доллар США испытывает всё больше негативных последствий в связи с использованием правящими кругами Америки национальной валюты как оружия для усмирения непокорных стран, подчеркивает эксперт.
Рост показателя доли платежей в рублях за импорт с точки зрения дедолларизации означает, во-первых, повышение устойчивости торгового баланса страны, указывает Руслан Пичугин. А, во-вторых, уменьшение риска девальвации рубля.
В мире формируется устойчивый тренд на дедолларизацию, который будет набирать обороты в будущем, допускает Любарто Сартойо. В связи с этим продолжит расти доля расчетов в рублях.
Скорость таких изменений, по словам эксперта, обусловлена риском вторичных санкций, а также изменением финансовой логистики и структуры торговли.
— Евро и доллар стали валютами менее привлекательными для российского бизнеса и инвесторов. Усложнение финансовых расчетов в связи с санкциями обуславливает процесс дедолларизации. И всё больше стран выступают против доминирования доллара США в мировой экономике, — считает собеседник «Известий».
Отказ от доллара является единственным спасением от зависимости от американских корпораций, предупреждает доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау. Доллар должен перестать быть мировой резервной валютой, убежден он.
— Если мир этого не добьется, то Федеральная резервная система (ФРС) продолжит печатать доллары, паразитируя на всем мире. В этом случае будет расти госдолг США, который Штаты возвращать, похоже, не планируют, — полагает эксперт.
Реально действенным драйвером отказа от доллара могла бы стать единая валюта БРИКС, не исключает Ляндау.
— Если получится запустить ее в течение года, это будет серьезный удар по ФРС США, — прогнозирует экономист.
Однако полностью отойти от расчетов в валюте недружественных стран России в ближайшее время не удастся. Часть импорта должна быть обеспечена токсичной валютой, и от этого никуда не деться, признает Сартойо.
Тем не менее достижение новой максимальной доли рублевых платежей свидетельствует о прогрессе в стратегии дедолларизации, убеждена Анна Веденеева.
— Хотя 48,5% пока не означает полной независимости от доллара, это значительный шаг в данном направлении. Изменения в валютной структуре расчетов подчеркивают усилия России по укреплению экономического суверенитета и адаптации к сложным геополитическим условиям, что может создать базу для более стабильной и защищенной экономической системы, — резюмирует собеседница «Известий».