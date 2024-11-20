Устойчивый тренд: рублевые платежи за российский импорт и экспорт достигли максимума

— Хотя 48,5% пока не означает полной независимости от доллара, это значительный шаг в данном направлении. Изменения в валютной структуре расчетов подчеркивают усилия России по укреплению экономического суверенитета и адаптации к сложным геополитическим условиям, что может создать базу для более стабильной и защищенной экономической системы, — резюмирует собеседница «Известий».