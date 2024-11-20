Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.30 мск дорожал на 2,82% за сутки — до 93 610,7 доллара. Минутами ранее показатель достигал 93 699,26 доллара, что стало новым рекордом.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,84% — в среднем до 93 739,45 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. По словам аналитиков, новость поддерживает рост стоимости биткоина.
«Криптовалюта снова в движении. Покупка Bakkt компанией Trump Media является еще одной позитивной новостью», — заявил агентству Блумберг руководитель отдела исследований Pepperstone Крис Уэстон (Chris Weston).