США стали вторым крупнейшим продавцом зерна в ЕС

Евросоюз с 1 июля ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличились либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. После этого в июле импорт снизился по сравнению с июнем в четыре раза — до 2,9 миллиона евро, а в августе он составил 3,7 миллиона евро.