США стали вторым крупнейшим продавцом зерна в ЕС

Евросоюз с 1 июля ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличились либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. После этого в июле импорт снизился по сравнению с июнем в четыре раза — до 2,9 миллиона евро, а в августе он составил 3,7 миллиона евро.
В целом в сентябре ЕС нарастил импорт зерновых культур из-за рубежа на 6,6% по сравнению с августом — до 724,4 миллиона евро. Крупнейшим поставщиком в денежном выражении, как и месяцем ранее, стала Украина, которая в сентябре нарастила отгрузки на 7,5% — до 234,9 миллиона евро. На страну приходится почти треть зернового импорта Евросоюза.
На втором месте в рейтинге крупнейших поставщиков сентября оказались Штаты, месяцем ранее бывшие в списке только четвертыми: их сентябрьские отгрузки выросли почти втрое — до 132,3 миллиона евро, обеспечив более 18% европейского импорта. Следом за ними в списке наиболее заметных торговых партнеров ЕС идут Бразилия (13,5% импорта), Пакистан (4,3%) и Таиланд (4,1%).