Силуанов назвал курс рубля столпом денежно-кредитной политики

«Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно», — сказал Силуанов.
«Если мы будем регулировать курсообразование, то будут перекосы в стоимостных показателях, будут перекосы и в формировании денежно-кредитной политики. Мы это проходили. И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики», — подчеркнул он.
Министр уверен, что курсообразование должно быть рыночным. По его словам, это является залогом для возможности построения прогнозов и экономических моделей для бизнеса.
При этом он отметил, что валюта нужна не всем гражданам, для них есть много хороших инструментов для вложения рублей: депозиты и ценные бумаги.
«Кто планирует траты в иностранной валюте, тот, конечно, может и хранить свои сбережения в этой части, в тех валютах, где он собирается их потратить. Кто-то хочет выехать за рубеж, кто-то хочет какие-то совершить другие может быть, вложения в иностранных валютах», — сказал он.
Однако, по мнению главы Минфина, если человек не собирается тратить свои сбережения на внешних рынках, то лучше их вложить в рублевые инструменты и хранить их в рублях. «Благо сегодня доходности по рублевым инструментам хорошие. А хранить деньги в долларах или в евро, или не хранить — это дело каждого человека, исходя из тех трат или прогнозов этих трат, которые есть в семейных планах», — сказал он.