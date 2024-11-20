Силуанов назвал курс рубля столпом денежно-кредитной политики

Однако, по мнению главы Минфина, если человек не собирается тратить свои сбережения на внешних рынках, то лучше их вложить в рублевые инструменты и хранить их в рублях. «Благо сегодня доходности по рублевым инструментам хорошие. А хранить деньги в долларах или в евро, или не хранить — это дело каждого человека, исходя из тех трат или прогнозов этих трат, которые есть в семейных планах», — сказал он.