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Россия почти прекратила экспорт зерна в Евросоюз

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия на фоне введения Евросоюзом повышенных пошлин практически прекратила туда экспорт зерна, отгрузив в сентябре продукции всего на 21 тысячу евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Источник: © РИА Новости

Евросоюз с 1 июля ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличились либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.

Активно российским зерном Евросоюз запасался перед вступлением в силу решения по пошлинам. Так, в июне импорт вырос почти вдвое — до 11,8 миллиона евро против 6,5 миллиона месяцем ранее.

В июле импорт снизился по сравнению с июнем в четыре раза — до 2,9 миллиона евро, а в августе он составил 3,7 миллиона евро.