Россия почти прекратила экспорт зерна в Евросоюз

Евросоюз с 1 июля ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличились либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
Активно российским зерном Евросоюз запасался перед вступлением в силу решения по пошлинам. Так, в июне импорт вырос почти вдвое — до 11,8 миллиона евро против 6,5 миллиона месяцем ранее.
В июле импорт снизился по сравнению с июнем в четыре раза — до 2,9 миллиона евро, а в августе он составил 3,7 миллиона евро.