Разгулялись: в мире растет потребление природного газа

— Полагаю, что вырастут цены и на рынках АТР. Мировое потребление увеличивается хоть и невысокими, но стабильными темпами. Снижения спроса я не ожидаю. В более отдаленной перспективе, когда будут введены новые мощности, в частности, по сжижению в США, России и Катаре, предложение увеличится, и цены могут немного снизиться, — сказал «Известиям» эксперт. — Правда, это будет во многом определяться темпами роста китайской экономики и спросом на газ со стороны Пекина, а также со стороны других азиатских и африканских стран.