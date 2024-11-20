Как господдержка помогает бизнесу на пути к мировой известности

Экспорт — один из локомотивов экономики любого государства. Россия рассматривается в мире как один из главных поставщиков полезных ископаемых — минерального сырья, включая углеводороды и продукты на их основе. При этом российские власти неоднократно заявляли о планах по снижению нефтегазовой зависимости экономики. Одним из инструментов для этого является увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), что стало главной целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного в декабре 2018 года.
Как развивается несырьевой неэнергетический экспорт
C 2001 по 2023 год объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос более чем в четыре раза — с $36 млрд до $148 млрд, отметил на заседании президиума Госсовета в конце сентября президент Владимир Путин. За первые семь месяцев 2024 года ННЭ, по его словам, составил $89,8 млрд, прибавив 5% год к году, а по некоторым направлениям, например, по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров.
В соответствии с обновленными с учетом конъюнктуры рынка задачами и по прогнозам Минпромторга России, показатели несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году должны увеличиться на 70% к базовому уровню 2020 года, когда его объем оценивался Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в группу «ВЭБ.РФ») в $141 млрд.
В свою очередь, ориентированный на экспорт бизнес получает целый ряд преимуществ — лидерство на внутреннем рынке, масштабирование и рост доходов, диверсификацию финансовых потоков за счет получения валютной выручки, технологическое развитие и повышение качества продукции через конкуренцию на внешних рынках, указывают эксперты. При этом для компаний выход на экспорт — далеко не всегда простая задача.
Из-за санкций кардинальным образом скорректировалась география поставок продукции, констатируют эксперты РЭЦ. По их данным, если в 2021 году на дружественные страны приходилось 60% российского несырьевого неэнергетического экспорта, то сегодня — почти 85%. Ключевыми внешнеторговым партнером России, по данным РЭЦ, сегодня выступает Китай, а также Белоруссия, Казахстан, Турция, Индия, Египет и Узбекистан. Хорошими темпами развивается торговля с Вьетнамом, отметил на форуме «Сделано в России» российский премьер Михаил Мишустин.
Именно за счет увеличения торговли с этими странами, а также активизации сотрудничества со партнерами из Африки и Латинской Америки бизнесу удалось компенсировать снижение товарооборота с западными странами, говорится в материалах РЭЦ: причем товарооборот с дружественными странами не просто вырос — он сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад.
По словам Мишустина, страна сегодня наращивает экспорт продукции машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической отраслей, в агропромышленном секторе — товаров зерновой и масложировой отраслей.
Как продвигаются российские товары на зарубежные рынки
Важный этап экспортного процесса — представление и продвижение продукции для аудитории зарубежных пользователей. При том, что несырьевые неэнергетические экспортеры — это зачастую малый и средний бизнес (МСБ), не обладающий необходимыми ресурсами, а также, как отмечал на заседании Госсовета Владимир Путин, не имеющий единой картины мер поддержки со стороны правительства и регионов. Как отмечала ранее гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, в 2023 году каждый седьмой доллар ННЭ обеспечен некрупными компаниями.
Несырьевые экспортеры в целом представляют высокотехнологичные отрасли, на которых в большей степени отразилось развитие цифровых технологий, включая автоматизацию и искусственный интеллект, ранее отмечал вице-президент по финансовой политике и развитию секторов экономики Александр Мурычев.
При этом на том же заседании Госсовета Путин признал, что готовые, в том числе высокотехнологичные российские товары, известны в мире, как правило, лишь в узких сегментах. По его словам, наши предприятия готовы производить большую линейку качественной, конкурентоспособной, экологичной продукции, но ее важно также ответственно и профессионально продвигать. Он также отметил положительный опыт реализации программы продвижения «Сделано в России», которая помогает формировать позитивный образ страны и отечественных брендов. Президент поручил правительству и РЭЦ подготовить план по масштабированию соответствующей практики и расширению ее охвата, чтобы российские товары, в первую очередь промышленные, с высокой добавленной стоимостью, были не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей.
Один из наиболее эффективных способов продвижения на внешних рынках — международные форумы и выставки, на которых российские производители могут представить свою продукцию, говорят эксперты. Они могут быть как зарубежные, попасть на которые можно также при содействии РЭЦ, так и локальные. РЭЦ также внедряет инновационные форматы продвижения продукции. Один из них — фестивали-ярмарки «Сделано в России», которые в этом году уже были организованы в трех провинциях Китая. Так, с 11 по 17 ноября ярмарка прошла в городе Чэнду. Там же открылась новая площадка продвижения национального павильона с российскими продуктами питания в рамках программы РЭЦ и Минсельхоза России. Кроме того, одним из крупнейших подобных мероприятий является Международный экспортный форум «Сделано в России», который в середине октября в 12-й раз прошел Москве.
Форум стал важным шагом на пути к решению задач по развитию экспорта, которые находятся в фокусе работы правительства, отмечает гендиректор РЭЦ Вероника Никишина: «Он продемонстрировал не только высокий интерес нашей страны и дружественных государств к развитию взаимовыгодного сотрудничества, но и значительный потенциал отечественных экспортеров, которые способны успешно конкурировать на мировом рынке. Благодаря проведенным переговорам, заключенным соглашениям и активному обмену опытом, мы уверены, у российских компаний появится еще больше возможностей для успешного развития и выхода на новые рынки».
Как малый бизнес использует меры поддержки экспортеров
Важность форума «Сделано в России» подтверждают и его участники, многие из которых являются победителями и лауреатами в различных номинациях Всероссийского конкурса «Экспортер года».
Так, операционный директор компании из Санкт-Петербурга «Дата менеджмент 365» (ДМ 365) Мария Свительман отмечает ценность возможности пообщаться с предпринимателями и представителями бизнеса из разных регионов России, обмена опытом, получения информации о новых технологиях и решениях, которые применяются в разных отраслях. Компания занимается разработкой ПО для клинических исследований. На экспорт впервые вышла в 2015 году. Сегодня ее системы используются в США, Индии, в странах Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки. «В этом году по сравнению с прошлым мы увеличили динамику роста экспорта на 25% и добавили еще четыре страны в список партнеров, — говорит Свительман. — Несмотря на глобальные вызовы, компания активно развивает новые международные рынки, принимает участие в ведущих мировых выставках, что позволяет нам не только демонстрировать свои решения, но и налаживать новые связи, следить за последними тенденциями в отрасли и обмениваться опытом с коллегами из разных стран». В 2024 году «ДМ 365» стала третьей в номинации «Экспортер года в сфере услуг» (в категории МСБ).
Дмитрий Низамов, руководитель отдела экспорта подмосковной компании «Метиз производство», разработчика и производителя комплектующих и материалов для изготовления протезов нижних конечностей, отмечает широкое представительство гостей из стран Африки, Азии, Ближнего Востока, а также внушительный пул СМИ, работавший на площадке форума «Сделано в России». «Участие в форуме — это возможность представить общественности наши последние разработки, поделиться опытом как своей экспортной деятельности, так и перенять опыт других экспортеров России», — говорит Низамов.
Компания заняла второе место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории МСБ. Статус одного из сильнейших экспортеров страны подтверждает качество продукции, которая зарекомендовала себя более чем в 40 странах мира, считает представитель компании. На внешние рынки — в частности в Испанию, Исландию, Египет и Китай, по его словам, «Метиз производство» вышла около десяти лет назад. «В последние годы активно растут продажи в страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Доля выручки на экспорт с учетом стран СНГ достигает порядка 30−40% в общей структуре производимой продукции», — рассказал Низамов.
Участие в форуме и победа в конкурсе имеют большое значение для бизнеса, считает Александр Бояринцев, гендиректор НПО «Броня», ставшего в 2024 году уже во второй раз победителем конкурса «Экспортер года» в двух номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности» (в категории МСБ) и «Ответственный экспортер ESG». Работа в экстремальных финансовых, логистических и временных условиях требует высокого профессионализма, говорит он: «Можно сказать, что успешный экспорт — это высший пилотаж маркетинга и управления бизнесом».
Компания, которая производит жидкие керамические гидро-, звуко- и теплоизоляционные, а также огнезащитные покрытия, первый экспортный контракт, по словам Бояринцева, заключила в 2008 году — через три месяца после запуска бизнеса, однако почти десять лет доля экспорта в общем обороте составляла лишь 5−10%. «Ситуация изменилась в 2018 году, когда мы активно подключились к программам поддержки РЭЦ и Центра поддержки экспорта Волгоградской области, — рассказывает бизнесмен. — Благодаря этому мы смогли преодолеть существующие барьеры и значительно нарастить объемы экспорта — сначала до 30−40% в общем обороте, а в последние пять лет — до 70%». География зарубежных поставок, по словам руководителя компании, всего за последний год расширилась с 29 до 63 стран. Использование экспортных хабов позволило значительно оптимизировать логистические цепочки и каналы вхождения в разные страны, даже в менее дружественные по отношению к нашей стране, говорит Бояринцев.
Предприниматели отмечают важную роль национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и мер господдержки, оказываемой через институт развития РЭЦ. Среди последних Мария Свительман выделяет бизнес-миссии, зарубежные выставки (ДМ 365 представляется на стенде Санкт-Петербургского экспортного центра на PharmaNext в Стамбуле), обучающие мероприятия и семинары, которые помогают бизнесу лучше ориентироваться в вопросах международной торговли и экспорта, знакомят с возможностями и инструментами для продвижения на иностранных рынках.
Дмитрий Низамов говорит, что «Метиз» довольно часто обращается в РЭЦ и в Фонд поддержки ВЭД Московской области за такими мерами поддержки, как помощь в получении необходимых для экспорта сертификатов, консультации по регистрации продукции в других странах, участие в международных выставках и конференциях. Бизнесмен также отмечает цифровую платформу «Мой экспорт», благодаря которой «существенно упрощаются способы получения мер поддержки».
В свою очередь, компания «Броня», по словам Бояринцева, активно использует весь спектр мер поддержки, которые предоставляет РЭЦ: льготные условия по страхованию, участие в выставках и бизнес-миссиях, включая соответствующую господдержку, перевод и адаптация сайта, подбор и поиск контрагентов, компенсация патентования за рубежом.