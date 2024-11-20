Как господдержка помогает бизнесу на пути к мировой известности

Один из наиболее эффективных способов продвижения на внешних рынках — международные форумы и выставки, на которых российские производители могут представить свою продукцию, говорят эксперты. Они могут быть как зарубежные, попасть на которые можно также при содействии РЭЦ, так и локальные. РЭЦ также внедряет инновационные форматы продвижения продукции. Один из них — фестивали-ярмарки «Сделано в России», которые в этом году уже были организованы в трех провинциях Китая. Так, с 11 по 17 ноября ярмарка прошла в городе Чэнду. Там же открылась новая площадка продвижения национального павильона с российскими продуктами питания в рамках программы РЭЦ и Минсельхоза России. Кроме того, одним из крупнейших подобных мероприятий является Международный экспортный форум «Сделано в России», который в середине октября в 12-й раз прошел Москве.