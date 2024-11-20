Индекс Мосбиржи, доллар и акции «Ренессанс страхования»: дайджест

Потавин связывает ослабление рубля за последние два месяца с тем, что с одной стороны, вырос спрос на валюту, а с другой — ее предложение на рынке сократилось, в том числе из-за задержек с проведением расчетов. Еще одним важным фактором стал общий рост индекса доллара (DXY) ко всем мировым валютам на фоне победы Дональда Трампа.