Индекс Мосбиржи, доллар и акции «Ренессанс страхования»: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торговой сессии 19 ноября индекс Мосбиржи упал на 3,32%, до 2630,51 пункта. Бенчмарку не хватило 14 пунктов, чтобы закрыть гэп, с которого началось так называемое «Трамп-ралли» на российском рынке. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии опустился на 3,41%, до 828,38 пункта. Из крупных компаний позитивную динамику показали только привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые отыгрывали рост курса доллара и его влияние на «кубышку» компании (+2,63, до ₽58,7).
Аналитики связывают негативную динамику рынка, во-первых, с обострением геополитической ситуации, а, во-вторых, опасения сохранения высокой инфляции и роста ключевой ставки.
«На таком фоне участникам рынка не до покупок, а активные трейдеры поспешили из рисковых активов и даже шортили — обороты торгов на падении индекса возросли до рекордных ₽134 млрд, отмечает эксперт “БКС Мир Инвестиций” Михаил Зельцер. По его словам, для начала разворота еще нет “критической массы”. В то же время сложившаяся ситуация открывает большие возможности для долгосрочных инвесторов.
«Ближайшие уровни поддержки по индексу Мосбиржи находятся в районе 2580−2600 пунктов. Если они будут пройдены, то цели сместятся в район нижней границы (2510 пунктов) бокового коридора, в котором рынок находится с начала сентября», — указывают аналитики Альфа-банка.
Курс доллара
На 20 ноября Банк России поднял официальный курс доллара выше ₽100, в предыдущий раз такое было более года назад — 10 октября 2023 года. Валюта США стоит ₽100,0348, евро — ₽105,7338, юаня — ₽13,7744.
Ведущий аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин считает, что в ближайшие недели пара доллар-рубль может продолжить рост, двигаясь к отметке ₽102,5. То есть доллар вернется на те максимумы, которые были отмечены ранее в августе и октябре 2023 года. «Среднесрочные перспективы у рубля пока не слишком радужные», — полагает эксперт.
Потавин связывает ослабление рубля за последние два месяца с тем, что с одной стороны, вырос спрос на валюту, а с другой — ее предложение на рынке сократилось, в том числе из-за задержек с проведением расчетов. Еще одним важным фактором стал общий рост индекса доллара (DXY) ко всем мировым валютам на фоне победы Дональда Трампа.
Аналитики УК «Первая» прогнозируют, что на этой неделе курс доллара может находиться в диапазоне ₽98−102, курс юаня — в коридоре ₽13,5−14,1. К концу года, по мнению экспертов, не исключена повышенная волатильность и временное пребывание курса доллара около ₽100. В начале 2025 года рубль может укрепиться из-за сезонного снижения деловой активности и импорта, добавили эксперты.
Акции «Ренессанс страхования»
20 ноября в 09:30 мск «Ренессанс страхование» раскроет финансовые результаты по МСФО по итогам 9 месяцев. Компания занимает 6-ое место в России по размеру страхового бизнеса. Он складывается из двух сегментов: страховые премии и доходы от управления инвестиционным портфелем. Страховые премии в свою очередь раскладываются на сегмент, связанный со страхованием жизни, и сегмент, к которому относятся другие виды страхования (ДМС, автострахование, грузы, имущество и прочее).
По итогам первого полугодия 2024 года компания заработала ₽3,9 млрд чистой прибыли (минус 44,7% год к году). Суммарные премии показали прирост на 38,8%, до ₽73,4 млрд. Инвестиционный портфель на 30 июня составил ₽192,4 млрд (рост на 5,6% с начала 2024 года). По состоянию на конец первого полугодия 57% портфеля было вложено в корпоративные облигации и ОФЗ, еще 11% — в акции.
Существенная доля бондов оказывает давление на инвестиционный результат на фоне повышения ключевой ставки. В то же время аналитики Альфа-банка указывают, что «в период высоких процентных ставок компания может предложить клиентам конкурентоспособные тарифы». По их оценкам, чистая прибыль компании по итогам 2024 года составит ₽8,1 млрд, по итогам 2025-го — ₽20,5 млрд. На закрытии Мосбиржи 19 ноября одна акция «Ренессанс страхования» стоила ₽101,6. Целевая цена Альфа-банка на горизонте одного года — 155 (потенциал роста — более 50%).
Акции NVIDIA
Акции производителя микрочипов NVIDIA (NVDA) выросли в ходе торгов на бирже NASDAQ 19 ноября на 4,89% до $147,01 за бумагу. Сегодня, после основной торговой сессии, ожидается публикация финансовых результатов за третий квартал 2024 года. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют по итогам третьего квартала выручку около $33 млрд и прибыль в $17,4 млрд, что значительно выше показателей прошлого года — $18,1 млрд и $9,2 млрд соответственно.
Как отмечает WSJ, бумаги NVIDIA часто демонстрируют резкие колебания после объявления финансовых результатов. По подсчетам стратега по торговле акциями и деривативами в Citigroup Вишала Вивека, котировки компании в среднем изменялись более чем на 9% после последних восьми отчетов.
После отчета в августе 2024 года акции упали, несмотря на то что результаты превзошли ожидания. Выручка NVIDIA во втором квартале составила $30,04 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков на уровне $28,7 млрд. Рост год к году тогда составил 122%, в то же время темпы роста снизились — последние три квартала рост выручки превышал 200%.
Перед публикацией отчетности NVIDIA за третий квартал аналитик Stifel Рубен Рой повысил целевую цену акций Nvidia на горизонте года с $165 до $180, в то время как Уильям Стейн из Truist Securities улучшил свой прогноз по котировкам производителя микрочипов с $148 до $167.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,29, продать — по ₽97,81;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽99,4, продать — по ₽98,5.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,3, продать — по ₽104;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,35, продать — по ₽104,85.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14;
- Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,45, продать — по ₽13,9.
Корпоративные события
«ЕвроТранс»: совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах по итогам 9 месяцев 2024 года.
«Астра»: совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах по итогам 9 месяцев 2024 года.
Другие важные события
Россия: индекс цен производителей за октябрь — 19:00 мск.
Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 16:00 мск.
США: недельные данные Управления энергетический информации США (EIA) по запасам нефти, дистиллятов и бензина — 18:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2630,51 (-3,32%).
Индекс РТС: 828,38 (-3,41%).
S&P 500: 5916,98 (+0,4%).
Dow Jones Industrial Average: 43 268,94 (-0,28%).
NASDAQ Composite: 18 987,47 (+1,04%).