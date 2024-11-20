ГД одобрила проект о рублевых спецсчетах для иноагентов

В рамках проекта предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законопроектом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.