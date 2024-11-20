Эксперты UBS спрогнозировали рост цен на золото до $2900 в 2025 году

Аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group спрогнозировали рост цен на золото до $2900 за унцию к концу следующего года, пишет Bloomberg. Цена драгоценного металла может вырасти еще больше к концу 2026 года — до $2950 за унцию, считают эксперты.
В UBS полагают, что ралли золота не закончится, хотя и считают вероятным в ближайшее время консолидацию цен из-за укрепления доллара и опасений по поводу того, что дополнительные бюджетные стимулы в США могут привести к повышению ставок ФРС. Однако после периода консолидации драгоценный металл снова начнет дорожать, прогнозируют аналитики.
На торгах в среду, 20 ноября, стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) снизилась на 0,2%, до $2626 за унцию по состоянию на 11:39 мск. Днем ранее, 19 ноября, золото росло более чем на 2%, до $2640 за унцию на фоне усиления напряженности вокруг спецоперации на Украине. Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS в Брянской области. Также была утверждена обновленная ядерная доктрина России.
За последние 12 месяцев золото подорожало в общей сложности более чем на 33%. Причины — геополитическая напряженность в Европе и на Ближнем Востоке, а также масштабные закупки со стороны мировых центробанков. Кроме того, золото дорожало на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС и неопределенности в отношении итогов президентских выборов в США.
Ралли на рынке золота усилилось в сентябре, поскольку ФРС впервые за долгое время начала снижать ставку. В конце октября цены на золото впервые в истории превысили уровень $2800 за унцию. Исторический максимум составил $2801,8 за унцию на торгах 31 октября, после чего цены начали корректироваться.
Аналитики UBS полагают, что в ближайшие два года цены на золото продолжат рост, который будет подогреваться в том числе сильным интересом к диверсификации активов и возросшей глобальной неопределенностью. Кроме того, интерес к драгметаллу сохранится на фоне высокой макроэкономической волатильности.
В UBS также ожидают увеличения покупок со стороны центробанков. В последнее время они покупали физические золотые слитки, и, вероятно, продолжат наращивать свои резервы в целях диверсификации. «Золотые резервы многих центральных банков остаются небольшими в процентном отношении к общим активам», — сообщили в банке.
Эксперты Goldman Sachs также прогнозируют, что рост цен на золото продолжится. Они считают, что политика избранного президента Дональда Трампа может сделать перспективы золота более оптимистичными и цены вырастут до рекордного уровня. По их прогнозам, цены достигнут отметки $3000 за унцию к декабрю 2025 года. Среди драйверов роста аналитики назвали повышенный спрос на золото со стороны мировых ЦБ, снижение ставок ФРС, приток средств в биржевые фонды, обеспеченные золотом, и вероятные торговые войны между Вашингтоном и Пекином.