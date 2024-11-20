Эксперты UBS спрогнозировали рост цен на золото до $2900 в 2025 году

На торгах в среду, 20 ноября, стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) снизилась на 0,2%, до $2626 за унцию по состоянию на 11:39 мск. Днем ранее, 19 ноября, золото росло более чем на 2%, до $2640 за унцию на фоне усиления напряженности вокруг спецоперации на Украине. Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS в Брянской области. Также была утверждена обновленная ядерная доктрина России.