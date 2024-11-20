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«Дочка» РЖД планирует перевезти в поездах рекордное число пассажиров

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) в 2024 году планирует перевезти в поездах дальнего следования рекордные за всю свою историю более 110 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки «Транспорт России» гендиректор компании Владимир Пястолов.

Источник: © РИА Новости

В этом году ФПК отмечает 15-летний юбилей.

«Юбилейный год обещает стать рекордным по количеству перевезенных пассажиров поездами собственного формирования: по прогнозам эта цифра превысит 110 миллионов человек. А за всю историю ФПК мы перевезли порядка 1,5 миллиарда человек», — рассказал Пястолов.

Он отметил, что компания уделяет серьезное внимание развитию сервиса, в том числе онлайн, обновляет вагонный парк, чтобы обеспечить комфорт в пути. «Например, билет на поезд можно купить, не выходя из дома: на сайте или в приложении. А для посадки в поезд проводнику достаточно показать только паспорт или иной документ, по которому оформлен билет», — напомнил глава ФПК.

«Федеральная пассажирская компания» осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.