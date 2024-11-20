«Дочка» РЖД планирует перевезти в поездах рекордное число пассажиров

Он отметил, что компания уделяет серьезное внимание развитию сервиса, в том числе онлайн, обновляет вагонный парк, чтобы обеспечить комфорт в пути. «Например, билет на поезд можно купить, не выходя из дома: на сайте или в приложении. А для посадки в поезд проводнику достаточно показать только паспорт или иной документ, по которому оформлен билет», — напомнил глава ФПК.