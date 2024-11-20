«Дочка» РЖД планирует перевезти в поездах рекордное число пассажиров

В этом году ФПК отмечает 15-летний юбилей.
«Юбилейный год обещает стать рекордным по количеству перевезенных пассажиров поездами собственного формирования: по прогнозам эта цифра превысит 110 миллионов человек. А за всю историю ФПК мы перевезли порядка 1,5 миллиарда человек», — рассказал Пястолов.
Он отметил, что компания уделяет серьезное внимание развитию сервиса, в том числе онлайн, обновляет вагонный парк, чтобы обеспечить комфорт в пути. «Например, билет на поезд можно купить, не выходя из дома: на сайте или в приложении. А для посадки в поезд проводнику достаточно показать только паспорт или иной документ, по которому оформлен билет», — напомнил глава ФПК.
«Федеральная пассажирская компания» осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.