Денежный перевоз: мошенники стали убеждать россиян передавать наличные курьерам

Последнее масштабное ужесточение таких проверок было в июле 2024-го — тогда вступили в силу новые требования Банка России. В соответствии с ними кредитные организации обязаны вернуть украденные деньги, если не выполнили ряд мер по предотвращению подозрительной операции. В частности, игроки рынка должны на два дня приостанавливать перечисления на счета из специальной базы ЦБ — предполагается, что за это время человек может одуматься. Кроме того, теперь банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег.