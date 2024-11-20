Денежный перевоз: мошенники стали убеждать россиян передавать наличные курьерам

Злоумышленники нашли способ обойти ограничения банков по блокировке подозрительных переводов. Под предлогом того, что средства необходимо «обезопасить», россиян убеждают снять их с карты и передать наличные курьерам. Затем деньги конвертируются в криптовалюту и отправляются организаторам мошеннической схемы. Сейчас такой способ кражи становится доминирующим. Он стал актуален потому, что с июля вступили в силу новые требования ЦБ по контролю за переводами. Как противодействовать этой схеме — в материале «Известий».
Зачем мошенники просят передать наличные курьеру
Мошенники всё чаще применяют вариант схемы обмана с «безопасным счетом», при котором жертв убеждают передавать наличные курьерам, рассказал «Известиям» основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Сначала злоумышленники, как и раньше, убеждают потенциальную жертву, что средства в опасности. Однако затем вместо того, чтобы побудить человека перевести деньги на «безопасный счет», они просят снять их через банкомат и передать курьеру.
— Курьеров для участия в хищении средств вербуют в Telegram-каналах или даркнете, а их комиссия составляет 5−10% от суммы похищенного. Иногда они предъявляют поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, но чаще всего называют некий пароль, что оправдывается «секретностью» проводимой операции, — уточнил эксперт.
По его словам, затем курьеры конвертируют средства в криптовалюту через специальные обменники и переводят организаторам мошеннической схемы.
Единственный недостаток такой схемы для преступников в том, что курьеры получаются практически одноразовыми, так как в большинстве случаев полиция выявляет и задерживает их уже после первого эпизода благодаря повсеместному видеоконтролю и системе распознавания лиц, отметил Ашот Оганесян. Однако вернуть средства в такой ситуации всё равно не удается.
Схема с курьерами начала активно распространяться 1,5−2 месяца назад и очень быстро стала доминирующей, подчеркнул он. По его данным, на нее уже приходится порядка 80% краж по модели с «необходимостью обезопасить средства». Она позволяет обходить практически все ранее созданные ЦБ и банками системы фрод-контроля, отметил он.
Последнее масштабное ужесточение таких проверок было в июле 2024-го — тогда вступили в силу новые требования Банка России. В соответствии с ними кредитные организации обязаны вернуть украденные деньги, если не выполнили ряд мер по предотвращению подозрительной операции. В частности, игроки рынка должны на два дня приостанавливать перечисления на счета из специальной базы ЦБ — предполагается, что за это время человек может одуматься. Кроме того, теперь банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег.
В Банке России подтвердили «Известиям» эту информацию: действительно, после введения новых мер злоумышленники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью «инкассаторов» — подставных курьеров. По версии мошенников, они смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на «специальном счете», который защищен от атак.
Как защититься от телефонных мошенников
Только в первый день действия новых правил одномоментно был заблокирован доступ примерно к 30 тыс. электронных средств платежа (карты, онлайн-банкинг) злоумышленников, заявили «Известиям» в ЦБ. По данным предварительного мониторинга системно значимых кредитных организации, в среднем банки ежедневно приостанавливают около 20 тыс. переводов на счета с подозрительными реквизитами, которые содержатся в базе данных регулятора.
В ВТБ сообщили «Известиям», что запустили систему дроп-мониторинга. Дропперы — это люди, чьи счета злоумышленники используют для «заметания следов». За 2024 год система позволила задержать на таких счетах более 1,1 млрд рублей, уточнили в финорганизации.
Изменения в законодательстве, а также постоянная работа банков и регулятора по противодействию мошенникам, информирование граждан — всё это позволило более эффективно бороться со злоумышленниками, сообщили в банке «Новиком», не уточнив детали.
После вступления в силу изменений, с июля, срок «жизни» карты дроппера сократился в среднем с пары недель до двух суток, оценила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
— Поэтому злоумышленники стали более активно привлекать в качестве канала передачи крупных сумм не дропперов, а курьеров. Они для этого максимально подходят, поскольку прерывают цепочку транзакций внутри банковского контура. Это снижает шансы на предотвращение преступления, — отметила она.
Мошенническая схема, в которой социальные инженеры не просят перевести деньги на «безопасный счет», а присылают курьера за наличными, существовала достаточно давно, однако в основном применялась точечно, например для крупных ссуд, рассказал гендиректор SafeTech Денис Калемберг. Однако он допускает усиление тренда — в первую очередь в связи с новациями на банковском рынке, которые мотивируют игроков активнее внедрять антифрод-системы.
— Кроме того, сейчас кредитные организации вместо кодов из СМС и пуш-уведомлений для подтверждения транзакций всё активнее внедряют решения по подтверждению платежей, при которых клиент банка видит на экране смартфона, кому конкретно он перечисляет деньги. Поэтому он уже не спутает карту неустановленного лица с «безопасным счетом» в ЦБ, — добавил эксперт.
Вряд ли есть простой и эффективный рецепт борьбы с использованием курьеров в мошеннических цепочках, опасается Евгения Лазарева. Бывает, что доставщики просто исполняют заказ во вполне легальных сервисах. Когда правоохранители выходят на курьеров, те обычно охотно сотрудничают со следствием, добавила эксперт.
— Поэтому тут имеет смысл профилактическая работа в группах риска, продолжение информационной кампании с разоблачением мошеннических легенд и схем, — подчеркнула Евгения Лазарева.
Клиентам же нужно быть бдительными, напомнили в ВТБ: никогда не следовать инструкциям, которые дают незнакомцы по телефону или в мессенджерах, в том числе о снятии и переводе денежных средств, приобретении акций, установке каких-либо приложений на компьютер или мобильный телефон.