Баночное время: в России втрое упало производство лососевой икры

Производство натуральной красной икры в России в 2024 году сократилось втрое — выпущено 10 тыс. т, тогда как в 2023-м — 29 тыс. т. Об этом «Известиям» со ссылкой на данные ФГИС «ВетИС» рассказали в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. Причина такой ситуации — неудачная путина. При этом, как объясняет регулятор, чтобы повысить контроль за нелегальным рынком икры, с 2025 года в России запустят методику по выявлению фальсификата.
Почему в России резко упало производство икры
В России в три раза сократилось производство красной икры. По данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), за 10 месяцев этого года натуральной лососевой икры произведено 10 тыс. т, в то время как за аналогичный период 2023-го этот показатель составил 29 тыс. т. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП»).
При этом там также отметили сокращение производства структурированной икры, которая представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. За 10 месяцев этого года ее производство составило 433 т, что на 5,5% меньше аналогичного периода прошлого года (457 т).
Кроме того, уменьшился выпуск имитированной (искусственной) красной икры. Она изготавливается из водорослей, рыбного бульона, специальных добавок, иногда с добавлением желатина. За аналогичный период ее произвели — 544 т вместо 718 т годом ранее.
Как указали в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, причиной сокращения производства натуральной красной икры стала неудачная путина. Если в 2023 году было добыто 608 тыс. т лососевых видов рыб, то в 2024-м — всего 230 тыс. т.
Что касается других видов икры, то причин уменьшения производства в ведомстве не сообщили, при этом там отметили, что доля рынка структурированной и имитированной икры составляет менее 10%.
— По пищевой и биологической ценности структурированная, имитированная и натуральная икра — разные продукты. Первая из них в действительности является не икрой, а икорным рыбным изделием, что зачастую не указано на упаковке. Кроме того, в нарушение законодательства слово «структурированная», как правило, напечатано шрифтом мельче, нежели слово «икра», — отметили в ФГБУ «НЦБРП».
При этом там указали, что иногда производители выдают имитированную или структурированную икру за натуральную, при этом не указывая на маркировке, что в банке имитация.
— Имитированную или структурированную икру могут подмешивать в натуральную, а на маркировке указать, что это «икорно-рыбное изделие», что позволяет недобросовестному производителю получать незаконный доход при ее продаже, — пояснили в центре.
При этом там указали, что сейчас завершается разработка методики по определению фальсификации икры рыб.
— Результаты работы демонстрируют, что микроструктурные свойства оболочки натуральной икры отличимы от оболочек структурированной и имитированной икры. Полное внедрение методики ожидается в первой половине 2025 года, — заявили ФГБУ «НЦБРП».
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что в России пока не существует официального метода исследования, который позволяет выявить частичную или полную подмену натуральной икры. По его словам, появление методики и усиления контроля было вызвано увеличением в обороте фальсифицированной продукции, а именно — появлением на рынке структурированной икры под видом натуральной красной.
Изначально завершить разработку такой методики планировалось в следующем году.
«Известия» направили запрос в Россельхознадзор с просьбой назвать долю нелегального рынка красной икры.
Как понять, что красная икра настоящая
В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») «Известиям» не стали называть точный процент фальсификата. При этом отметили, что обелению рынка способствовало введение маркировки икры, которая стартовала с апреля этого года.
— Изначально считалось, что официально на рынке 861 производитель. За прошедшие семь месяцев работы системы из тени вышло еще 71 производство. В итоге удалось легализовать более 8% участников рынка, которые раньше не сообщали государству о своей деятельности, — отметил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
При этом он отметил, что не вся немаркированная икра является нелегальной. Например, если она была произведена до 1 мая 2024 года, то ее можно продавать без кода до окончания срока годности.
Ни маркировка, ни любые другие решения регуляторов, связанные с производством и прослеживаемостью продуктов питания, не влияют на количество рыбы в реках Дальнего Востока, следовательно, и на объем производства икры, заявил «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
— Фальсификат на то и фальсификат, что не попадал в официальную статистику, поскольку сами производители такой продукции не заинтересованы в «известности» для контролирующих органов. Долгое время на рынке действительно существовало большое количество браконьерской, не учитываемой продукции. В последние годы было выстроено множество препятствий для попадания такой икры на внутренний рынок. Главные из них — ФГИС «Меркурий», обеспечивающий прослеживаемость, и ограничения для перевозки красной икры в ручной кладе с Камчатки. Эти меры дают результат, — пояснил представитель бизнеса.
При этом, по его словам, оценивать влияние маркировки пока рано.
— Это инструмент, который скорее может помочь покупателям выбрать качественную икру от добросовестных производителей, а не решить проблему фальсификата в принципе, — считает Герман Зверев.
Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, напротив, заявил «Известиям», что после введения цифровой маркировки фиксируется тенденция по снижению числа нарушений в сфере производства и реализации икры.— У потребителей появились простые и понятные ориентиры по выбору качественной и безопасной продукции, а у контролирующих органов — инструменты по выявлению и пресечению нарушений, которые одновременно выступают эффективными профилактическими мерами, — подчеркнул общественник.
По его словам, система маркировки применяется и при продаже икры на развес, продавец в этом случае должен сканировать код с общей упаковки и указывать проданный потребителю вес.— Если этого не происходит, а вам продают баночки с икрой на развес без сканирования кода, то от покупки развесной икры (как и икры с рук) стоит отказаться. Иначе потребитель рискует столкнуться с фальсификатом (поддельной икрой), а также с некачественной и небезопасной продукцией, — подчеркнул эксперт.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев при этом сообщил «Известиям», что проблем с поставками лососевой икры в торговые сети нет, а ассортимент насчитывает не менее пяти-семи видов продукции.
— На ценовую динамику на рынке в первую очередь длительное влияние оказывают низкие результаты путины лососевых рыб. Спрос на икру сейчас стабильный, высокий сезон продаж на этот продукт приходится на холодное время года, а пик спроса — на январь и февраль, — пояснил представитель бизнеса.
По его словам, в настоящее время в крупнейших торговых сетях нижний порог стоимости красной лососевой икры находится ниже 6 тыс. рублей за 0,5 кг.
Опасаться нехватки икры на праздники не стоит, поскольку торговые сети развивают практику заключения прямых контрактов с производителями и заранее формируют повышенные запасы перед праздниками, а также договариваются с поставщиками о промоакциях в высокий сезон, отметил Игорь Караваев.