Баночное время: в России втрое упало производство лососевой икры

— Фальсификат на то и фальсификат, что не попадал в официальную статистику, поскольку сами производители такой продукции не заинтересованы в «известности» для контролирующих органов. Долгое время на рынке действительно существовало большое количество браконьерской, не учитываемой продукции. В последние годы было выстроено множество препятствий для попадания такой икры на внутренний рынок. Главные из них — ФГИС «Меркурий», обеспечивающий прослеживаемость, и ограничения для перевозки красной икры в ручной кладе с Камчатки. Эти меры дают результат, — пояснил представитель бизнеса.