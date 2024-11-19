Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре, заявили в Минфине

Первое место в списке крупнейших держателей долга США все также занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,123 триллиона долларов с 1,129 триллиона в августе. На втором месте — Китай с 772 миллиардами долларов (774,6 миллиарда в августе). Третьей остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 764,7 миллиарда с 743,9 миллиарда долларов.