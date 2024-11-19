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Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре, заявили в Минфине

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за сентябрь увеличился до 25 миллионов долларов с уровня августа в 24 миллиона, свидетельствуют данные минфина США.

Источник: © РИА Новости

Как следует из опубликованной ведомством статистики за сентябрь, российский портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов — в краткосрочных. В августе объем вложений составлял 21 миллион и 3 миллиона долларов соответственно.

Первое место в списке крупнейших держателей долга США все также занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,123 триллиона долларов с 1,129 триллиона в августе. На втором месте — Китай с 772 миллиардами долларов (774,6 миллиарда в августе). Третьей остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 764,7 миллиарда с 743,9 миллиарда долларов.