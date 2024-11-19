В России предлагают снизить НДС на социально значимые товары

«Настоящим законопроектом предлагается снизить с 10 до 5% налог на добавленную стоимость в отношении отдельных групп товаров, являющихся социально значимыми для широких групп граждан РФ. При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».
В нем отмечается, что данная система налогообложения устанавливается для продовольственных товаров: мяса скота и птицы, мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц, растительного масла, маргарина, жиров специального назначения, сахара, соли, хлеба и хлебобулочных изделий и др. Также ее предлагается распространить на товары для детей (трикотажные, чулочно-носочные, швейные изделия, детские кровати, коляски и др.), лекарства, медизделия, печатную периодику.
«Социально значимые товары, такие как продовольственные продукты и товары для детей, являются критически важными для населения и составляют значительную часть потребительской корзины граждан. Рост цен на них сильно влияет на уровень жизни, особенно на людей с низкими доходами, и чтобы остановить подорожание этих товаров и добиться снижения их стоимости, мы предлагаем понизить НДС, а в ряде случаев нужно установить нулевую планку», — пояснил «Известиям» Миронов.
В начале октября результаты мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) показали, что в торговых сетях снизилась стоимость на социально значимые продукты в сентябре. Цены на товары «первой цены» из линейки продовольственных товаров первой необходимости снизились в сетевой рознице на 1,2%. По сравнению с августом темпы снижения цен ускорились почти втрое (с −0,41% месяцем ранее).
По информации АКОРТ, основная причина сентябрьской динамики — сезонное снижение цен на овощи борщевого набора. Белокочанная капуста в торговых сетях подешевела в сентябре к августу на 23,75%, морковь — на 21,5%, свекла — на 19%, картофель — на 18%, лук — на 10,6%. Кроме того, стоимость сезонных яблок снизилась на 8,3%, сахара-песка — на 4%, тушки цыпленка-бройлера — на 3,2%, баранины — на 2%, говядины — на 1,2%. В то же время наиболее заметный рост цен в сентябре отмечен в крупных торговых сетях на сливочное масло, пшеничный хлеб и молоко. Также подорожали рис, вермишель и пшено.