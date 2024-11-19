В России предлагают снизить НДС на социально значимые товары

По информации АКОРТ, основная причина сентябрьской динамики — сезонное снижение цен на овощи борщевого набора. Белокочанная капуста в торговых сетях подешевела в сентябре к августу на 23,75%, морковь — на 21,5%, свекла — на 19%, картофель — на 18%, лук — на 10,6%. Кроме того, стоимость сезонных яблок снизилась на 8,3%, сахара-песка — на 4%, тушки цыпленка-бройлера — на 3,2%, баранины — на 2%, говядины — на 1,2%. В то же время наиболее заметный рост цен в сентябре отмечен в крупных торговых сетях на сливочное масло, пшеничный хлеб и молоко. Также подорожали рис, вермишель и пшено.