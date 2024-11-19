В Госдуме рассказали, как может измениться плата за капремонт в 2025 году

«Нужно отметить два момента. С одной стороны это безусловно обоснованное решение, ведь лифты — это общее имущество собственников, а стоимость их замены чрезвычайно высока. С другой стороны, нам необходимо сделать процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ более понятной и прозрачной, чтобы собственник квартиры реально видел на что идут собранные деньги», — заключил он.