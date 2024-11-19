В Госдуме рассказали, как может измениться плата за капремонт в 2025 году

«С учетом необходимости финансирования работ по замене лифтового оборудования, Минстроем России предлагается с 2025 года внести изменения в процедуру начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной. Собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие в домах без лифтов», — рассказал Якубовский.
Парламентарий добавил, что средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за 1 кв. м, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного, и для успешной реализации программы капремонта необходимо доведение тарифа до реальных показателей.
«Нужно отметить два момента. С одной стороны это безусловно обоснованное решение, ведь лифты — это общее имущество собственников, а стоимость их замены чрезвычайно высока. С другой стороны, нам необходимо сделать процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ более понятной и прозрачной, чтобы собственник квартиры реально видел на что идут собранные деньги», — заключил он.