Труд и возраст: пенсии работающих россиян выросли быстрее инфляции

Средняя пенсия работающих россиян увеличилась на 10% за год — на октябрь она составила 19,2 тыс., следует из статистики Соцфонда. Рост выплат у трудящихся оказался быстрее, чем у незанятых граждан (7,3%), а также он опередил инфляцию. Дело в том, что чем дольше человек работает, тем больше пенсионных баллов он копит, а значит, и выплата у него выше, — таких людей становится всё больше. Кроме того, многие применяют схемы с увольнением и повторным восстановлением на работе. Уже с 2025-го выплаты трудоустроенным начнут индексировать так же, как и отдыхающим. Как это повлияет на доходы пожилых граждан — в материале «Известий».