Труд и возраст: пенсии работающих россиян выросли быстрее инфляции

Средняя пенсия работающих россиян увеличилась на 10% за год — на октябрь она составила 19,2 тыс., следует из статистики Соцфонда. Рост выплат у трудящихся оказался быстрее, чем у незанятых граждан (7,3%), а также он опередил инфляцию. Дело в том, что чем дольше человек работает, тем больше пенсионных баллов он копит, а значит, и выплата у него выше, — таких людей становится всё больше. Кроме того, многие применяют схемы с увольнением и повторным восстановлением на работе. Уже с 2025-го выплаты трудоустроенным начнут индексировать так же, как и отдыхающим. Как это повлияет на доходы пожилых граждан — в материале «Известий».
Как растут пенсии в России
По итогам девяти месяцев 2024-го средняя пенсия по старости работающих граждан составила 19,2 тыс. рублей. За год она выросла на 10% — на начало октября 2023-го выплата была на уровне 17,4 тыс. Такие данные приводятся в статистике Соцфонда («Известия» ее изучили). Речь о начисленных средствах: все поступления суммируются и делятся на количество получателей. Фактически же деньги, которые поступают конкретному гражданину, могут отличаться от этой цифры: они зависят от стажа, накопленных пенсионных баллов, региона.
При этом средняя пенсия незанятых россиян за тот же период увеличилась только на 7,3% — с 21,8 тыс. до 23,4 тыс., следует из статистики СФР. Редакция направила запрос в Соцфонд и Минтруд.
Таким образом, разница между выплатами работающих и незанятых составляет 4,2 тыс. рублей. За счет того, что темпы роста пенсий трудящимся обгоняют динамику поступлений отдыхающих, разрыв постепенно снижается. По итогам III квартала 2023-го он был выше на 5% — 4,4 тыс. А в июле 2022-го (данных за октябрь нет) показатель составлял 6 тыс. Минимальным это значение было только в октябре 2021-го, когда такую статистику начали публиковать, — всего 3 тыс.
Рост средней пенсии неработающих (на 7,3%) примерно соответствует уровню их индексации в этом году — в январе их подняли на 7,5%.
Трудоустроенные пенсионеры сейчас получают страховую выплату и фиксированную сумму к ней без учета плановых индексаций. Перерасчет происходит каждый год в августе и зависит от уровня заработка гражданина за прошлые 12 месяцев. В 2024-м предельное увеличение составило 400 рублей.
При этом рост средней выплаты работающим оказался выше прогнозной инфляции (на величину которой индексировали пенсии незанятым) — 10% против 7,5%. Также, по данным Росстата, в октябре 2024-го увеличение цен в России составило 8,5% (в годовом исчислении, за последние 12 месяцев).
Почему пенсии работающих растут быстрее выплат незанятым и инфляции
Выплаты трудящимся гражданам растут быстрее поступлений незанятым по нескольким причинам. Во-первых, каждый год работы пенсионера добавляет ему баллы, что впоследствии приводит к увеличению суммы поддержки, отметил профессор факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
С каждым годом пенсионного возраста достигают всё больше более взрослых людей (в 2018-м порог сдвинули до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин). Это влияет на средний показатель.
Благодаря тому, что ежегодно растет стоимость баллов и зарплаты, увеличиваются и пенсионные выплаты новым пенсионерам, добавила доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
— Во-вторых, многие россияне преклонного возраста увольняются и ждут перерасчета, а затем восстанавливаются на работе. Эта тактика также приводит к повышению размера выплат, — добавил Александр Сафонов.
Действительно, многие работающие пенсионеры воспользовались своим правом на получение накопленной индексации с 2016 года, когда она была законодательно «заморожена», согласилась эксперт Президентской академии Марина Солодовникова. Она пояснила: такая возможность есть у всех трудоустроенных граждан при условии их увольнения и официального отсутствия работы хотя бы один месяц. В этом случае вся недополученная сумма начисляется автоматически — за период с 2016 по 2024 год она составила более 60%, отметила эксперт.
Как пенсии будут расти в 2025 году
С февраля следующего года власти возобновят приостановленную в 2016-м индексацию пенсий работающим пожилым гражданам. Увеличение выплат будет проводиться на общих основаниях с незанятыми россиянами. Соцфонд сделает перерасчет автоматически с учетом пропущенных прибавок. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что минимальное доначисление составит 1,3 тыс. рублей.
В общей сложности Социальный фонд в 2025 году направит свыше 10,9 трлн рублей на выплату страховых пенсий, сообщали в Минтруде. Из них 106,4 млрд пойдет на индексации выплат работающим гражданам.
Ранее «Известия» писали, что в 2025-м средняя страховая пенсия по старости (в целом и для работающих, и для незанятых) составит 24,1 тыс., увеличившись на 7,5% по сравнению с этим годом. Прогнозируемый в бюджете Соцфонда рост немного выше запланированной в следующем году индексации — 7,3%. Это связано как раз с возобновлением увеличения выплат трудящимся.
— Возобновление индексации выплат работающим приведет к дальнейшему сокращению разрыва выплат двух категорий пенсионеров, — уверен Александр Сафонов из Финансового университета. По его словам, эта мера позволит повысить уровень жизни пожилых граждан и создаст дополнительный потребительский спрос в экономике, что будет важным фактором роста ВВП.
Кроме того, выиграет и рынок труда благодаря привлечению части неработающих пенсионеров или тех, кто после отмены индексации «ушел в тень». Это и дополнительная рабочая сила в современных условиях дефицита трудовых ресурсов, и дополнительные налоговые доходы бюджета, резюмировала Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Г. В. Плеханова.