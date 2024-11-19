Трамп провел встречу с главой Coinbase, пишут СМИ

Это первая встреча Трампа и Армстронга после выборов. Она состоялась на фоне активной работы Трампа по формированию кабинета министров. Трамп, ранее скептически настроенный к криптовалютам, за последний год неоднократно давал понять, что стал активным сторонником их использования.
На ежегодной биткоин-конференции в этом году Трамп заявил о планах создать президентский консультативный совет по криптовалютам и биткоину, чтобы разработать прозрачные регуляторные стандарты.
Армстронг уже публично выступил с предложением назначить Хестер Пирс, действующего члена комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от Республиканской партии, на пост председателя SEC.
Coinbase активно участвовала в финансировании предвыборной кампании Трампа, выделив более 100 миллионов долларов на различные политические комитеты. Основная часть средств пошла на поддержку Fairshake — политического комитета, финансируемого криптовалютной индустрией, который потратил более 40 миллионов долларов на поддержку кандидатов в конгресс.