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Трамп провел встречу с главой Coinbase, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президент США Дональд Трамп в понедельник провел не анонсированную встречу с генеральным директором крупной криптовалютной платформы Coinbase Брайаном Армстронгом, чтобы обсудить возможные назначения в своей новой администрации, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: Reuters

Это первая встреча Трампа и Армстронга после выборов. Она состоялась на фоне активной работы Трампа по формированию кабинета министров. Трамп, ранее скептически настроенный к криптовалютам, за последний год неоднократно давал понять, что стал активным сторонником их использования.

На ежегодной биткоин-конференции в этом году Трамп заявил о планах создать президентский консультативный совет по криптовалютам и биткоину, чтобы разработать прозрачные регуляторные стандарты.

Армстронг уже публично выступил с предложением назначить Хестер Пирс, действующего члена комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от Республиканской партии, на пост председателя SEC.

Coinbase активно участвовала в финансировании предвыборной кампании Трампа, выделив более 100 миллионов долларов на различные политические комитеты. Основная часть средств пошла на поддержку Fairshake — политического комитета, финансируемого криптовалютной индустрией, который потратил более 40 миллионов долларов на поддержку кандидатов в конгресс.